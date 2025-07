La città che chiede ai turisti di essere visitata solo dal lunedì al giovedì: “Non ce la facciamo più”

L’overtourism è un fenomeno sempre più preoccupante e ogni anno sono sempre di più le città prese d’assalto dai turisti. In Spagna, in particolare, esiste una cittadina che ha intimato i viaggiatori di organizzare le visite solo nei giorni feriali: ecco qual è.

L'overtourism è un problema che attanaglia le mete turistiche più gettonate al mondo e anno dopo anno diventa sempre più preoccupante, tanto da costringere le autorità locali a intervenire con leggi e regolamenti ad hoc. Tra i paesi che da sempre vengono letteralmente presi d'assalto dai viaggiatori internazionali c'è la Spagna che, soprattutto in estate, si ritrova a dover combattere sia contro le folle eccessive di visitatori, sia contro i residenti infuriati per l'impossibilità di poter condurre una vita quotidiana "normale". Se da un lato i grandi centri urbani come Barcellona stanno riuscendo ad arginare il fenomeno con delle regole ferree, le città minori stanno arrivando al limite. È il caso di Brihuega: ecco cosa sta succedendo.

La città Instagammabile della Spagna

Brihuega, un'adorabile città nella Spagna centrale, è diventata famosa per la sua incredibile bellezza. Considerata una delle mete più Instagrammabili al mondo, viene visitata ogni anno da milioni di turisti che vogliono ammirare i suoi campi di lavanda, delle distese di fiori viola che si estendono per oltre 1.000 ettari di terreno. Naturalmente non mancano i prodotti tipici a base di oli essenziali profumati, dalla birra al formaggio. L'unico piccolo inconveniente? Ormai super popolare grazie ai social, registra ogni anno la visita di milioni di turisti (soprattutto in periodo di fioritura della lavanda), peccato solo che la cosa renda la vita impossibile ai residenti.

Il consiglio del sindaco di Brihuega

Per contrastare il sempre più preoccupante turismo di massa nella cittadina il sindaco Luis Vuego ha chiesto ai viaggiatori di pianificare le loro visite solo nei giorni feriali, dunque dal lunedì al giovedì, così da alleviare la pressione eccessiva sui servizi locali. "Consiglio di venirci a trovare dal lunedì al giovedì. È più difficile nei fine settimana a causa del gran numero di persone che vengono, sabato scorso, per esempio, la città è crollata. Ho passato un brutto momento", ha spiegato. I vicoletti del centro storico non sono progettati per accogliere centinaia di turisti al giorno, così come pure le forze dell'ordine non sono abbastanza per garantire a tutti la sicurezza. Insomma, Brihuega è arrivata al limite e chiede aiuto e sostegno ai turisti stessi.

