Dove si trova la più grande Chinatown d’Europa e perché andarci

Ogni città europea ha il proprio quartiere asiatico e sono tutti affascinanti; ce n’è uno, però, che spicca tra gli altri per essere il più grande e il più originale, quello di Parigi.
A cura di Elisa Capitani
Uno dei ristoranti asiatici nel XIIIesimo arrondissement di Parigi
Uno dei ristoranti asiatici nel XIIIesimo arrondissement di Parigi

Ci troviamo nel pieno dei festeggiamenti per il Capodanno cinese 2026, che hanno dato il via all'anno del cavallo di fuoco, in cui gli eventi si susseguiranno rapidamente. In Italia, così come in tutta Europa, i quartieri dedicati alle realtà asiatiche sono ormai numerosi, oltre che davvero affascinanti. A Milano si trova in Paolo Sarpi, a Londra nel West End, a Berlino nel quartiere di Charlottenburg. Ma dove si trova quella più grande? Forse solo in pochi lo sanno, ma Le Quartier Asiatique di Parigi è la più grande Chinatown d'Europa.

Negozio di articoli da regalo asiatico a Parigi
Negozio di articoli da regalo asiatico a Parigi

Dove si trova il quartiere asiatico più grande d'Europa

Situata nel XIII arrondissement, la Chinatown di Parigi ha un'alta densità abitativa di origine asiatica, accompagnata poi da strutture suggestive e moderne, tra cui i grattaceli di Les Olympiades e il noto supermercato Tang Frères; eppure, non tutti la conoscono. I turisti di solito visitano Montmartre, la Tour Effeil, il Louvre, ma dimenticano questo quartiere davvero caratteristico e originale. Ci sono 50.000 residenti permanenti e la zona si estende per 1,7 chilometri quadrati. Le vie principali sono degli infiniti vialoni alberati: Avenue de Choisy, Avenue d'Ivry e Boulevard Masséna.

Olympiades, Parigi
Olympiades, Parigi

Com'è fatto Le Quartier Asiatique di Parigi

Le Quartier Asiatique di Parigi non è come le altre Chinatown, non è attraversato dai soliti e caratteristici cancelli rossi e le strade adornate di lanterne rosse. È un quartiere lavorativo e residenziale, pensato più per chi ci vive che per soddisfare i turisti. Si tratta infatti di una zona che dalla metà del XXIX esimo secolo è ricca di ristoranti, locali, supermercati e templi: tradizione e innovazione si incastrano alla perfezione nelle strade di Choisy, Ivry e Masséna.

Uno dei negozi Tang
Uno dei negozi Tang

Tra le strutture, oltre i grattacieli in stile anni '60 e '70 de Les Olympiades, risalta sicuramente il Temple de l'Amicale des Teochew, un tempio buddista cinese ancora in funzione. Il vero cuore è però l'enorme supermercato Tang Frères che è pieno di vendure, erbe, noodles, salse, snack tipici e non, tutto proveniente direttamente dall'Asia.

Uno dei vialoni alberati del quartiere asiatico di Parigi
Uno dei vialoni alberati del quartiere asiatico di Parigi
Viaggi
Immagine
