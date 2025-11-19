stile e Trend
Natale 2025

Natale 2025, Hong Kong è un paese delle meraviglie tra installazioni a tema e un albero di 20 metri

La meta più magica di Natale 2025? Hong Kong, dove è stato appena inaugurato un villaggio natalizio che la trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie.
A cura di Valeria Paglionico
Natale 2025

Siete alla ricerca di un luogo davvero unico e magico per le vostre vacanze di Natale? Per voi è arrivato il momento di volare in Oriente, per la precisione in Cina, a Hong Kong, la città che, come ormai da tradizione, durante le feste si trasforma in un vero e proprio Paese delle Meraviglie Invernali nel suo centro. Illuminazioni scintillanti, giostre e intrattenimento di ogni tipo per grandi e piccini: l'evento Winter Wonderland in Central è appena stato inaugurato ma si preannuncia uno dei più suggestivi e spettacolari del periodo natalizio.

Lo spettacolare Natale a Hong Kong

Il Winter Wonderland in Central di Hong Kong è stato inaugurato lo scorso 14 novembre e rimarrà illuminato fino al 4 gennaio 2026. Solo nelle ultime ore, però, le immagini dei meravigliosi allestimenti hanno cominciato a diventare virali.

Winter Wonderland in Central
Winter Wonderland in Central

Per l'occasione il centro della città è stato trasformato in un villaggio delle feste: i monumenti iconici sono stati ricoperti di lucine, un albero da 20 metri è stato perfettamente addobbato nel cuore di Christmas Town e Chater Road è diventata una Starlight Boulevard con oltre 30 alberi adornati con luci scintillanti. Sulle passerelle pedonali non mancano le installazioni luminose che vengono accese a partire dalle 17 ogni giorno. A partire dal 28 novembre, inoltre, aprirà un mercatino con 12 chalet che offriranno prelibatezze stagionali, idee regalo e laboratori a tema.

Winter Wonderland in Central
Winter Wonderland in Central

Il tema del Winter Wonderland in Central

Qual è il tema di Winter Wonderland in Central 2025? Tutto è ispirato al mondo dei giocattoli con decorazioni e installazioni a forma di astronavi, pupazzi e trenini in miniatura. Basta ammirare le immagini che circolano sul web per capire che l'universo natalizio creato sembra essere uscito da una fiaba.

Winter Wonderland in Central
Winter Wonderland in Central

Con l'avvicinarsi delle feste, inoltre, verranno organizzati spettacoli dal vivo, canti natalizi, apparizioni a sorpresa di Babbo Natale e live show proiettati in 3D sulle facciate dei grattacieli circostanti. Naturalmente anche nelle zone limitrofe gli hotel, i centri commerciali e i parchi a tema saranno perfettamente decorati. Insomma, Hong Kong è letteralmente il centro del mondo in questo periodo: in quanti sognano di trascorrere qui Natale e Capodanno?

Winter Wonderland in Central
Winter Wonderland in Central
