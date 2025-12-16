I quartieri più belli al mondo con le case illuminate per Natale: dalla Lapponia a New York

Quartieri e strade nel mondo si accendono a Natale, trasformando città e vie in esperienze festive uniche grazie a luci, mercatini e installazioni spettacolari, ecco i migliori scelti da Fanpage.it.

Per molti viaggiatori, il Natale non è un singolo luogo ma un’esperienza da vivere anche città, per esplorarla e scoprirla: è cercare luci che raccontano storie, mercatini tradizionali che si ripetono da decenni, vie che ogni anno accendono installazioni spettacolari, quartieri che diventano punti di riferimento per la stagione. In alcune città questa trasformazione è diventata così definita da attirare visitatori internazionali, segnare aperture ufficiali di luci e mercatini e entrare nelle guide turistiche come tappe natalizie irrinunciabili. Ecco quartieri, strade o addirittura città intere in cui il Natale non è solo una suggestione, ma un vero e proprio evento con tradizioni documentate e decorazioni programmate e riconoscibili.

Dyker Heights, Brooklyn, New York, Stati Uniti

Dyker Heights è il quartiere residenziale natalizio per eccellenza, il sobborgo che ha trasformato il Natale in uno spettacolo urbano internazionale. Ogni dicembre le case tra l’83esima e l’86esima strada vengono decorate con migliaia di luci, statue giganti di Babbo Natale, renne e installazioni animate, creando un percorso continuo che attira centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. La tradizione, nata negli anni Ottanta, è diventata così celebre che tour organizzati, mappe dedicate e articoli di giornale lo segnalano come uno dei quartieri natalizi più iconici degli Stati Uniti (e forse anche del mondo). L’eccesso di decorazioni, in pieno stile americano, è studiato e pianificato dai residenti stessi, trasformando il quartiere in una vera attrazione turistica home made.

Christmas Tree Lane, Altadena, California, Stati Uniti

La Christmas Tree Lane è uno dei più antichi e famosi spettacoli natalizi all’aperto negli Stati Uniti. Dal 1920, gli alberi di cedro lungo la Santa Rosa Avenue di Altadena vengono illuminati ogni dicembre con centinaia di luci, creando un percorso scenografico che si estende per oltre 800 metri. La strada è stata inserita nel National Register of Historic Places, a conferma del valore storico e culturale delle sue luminarie, che ogni anno attirano migliaia di visitatori. La tradizione è coordinata dalla comunità locale, con eventi ufficiali di accensione e percorsi pedonali da seguire davvero molto suggestivi e del tutto sicuri.

Covent Garden e Oxford Street, Londra, Regno Unito

Covent Garden e le vie principali dello shopping londinese come Oxford Street e Regent Street fanno parte dei quartieri natalizi sicuramente più riconoscibili di Londra e d'Europa. Le luminarie di Covent Garden includono archi di luce sospesi e alberi monumentali, mentre Oxford Street e Regent Street contano centinaia di migliaia di LED, spesso coordinati con eventi ufficiali di accensione e spettacoli musicali. Queste installazioni sono in grado si creare un'atmosfera davvero magica, quasi fiabesca e, con i loro mercatini e dettagli davvero unici, sono diventate ormai il simbolo del Natale londinese.

Rovaniemi, Lapponia, Finlandia

Rovaniemi è conosciuta come la casa ufficiale di Babbo Natale. L'intera città offre villaggi tematici, mercatini di Natale, luminarie su strade principali e piste di pattinaggio, rendendo tutto il centro urbano la destinazione natalizia per eccellenza. Le esperienze includono incontri con Babbo Natale, safari in slitta trainata da renne e spettacoli di luci naturali con l’aurora boreale. Questo mix di attrazioni strutturate fa di Rovaniemi una delle mete più note e suggestive da scegliere per viaggi natalizi.

Strasburgo, Francia

Strasburgo, spesso descritta come la capitale del Natale, è famosa per il suo mercatino di Natale Christkindelsmärik, uno dei mercatini di Natale più antichi d’Europa, attivo dal 1570. Le strade del quartiere del centro storico sono illuminate con decorazioni precise e installazioni artistiche annuali. Piazza Kléber ospita l’imponente albero di Natale, mentre le vie medievali circostanti offrono percorsi luminosi e mercatini tematici. L’insieme delle luminarie e delle strutture di vendita di artigianato natalizio rende Strasburgo una delle città europee più visitate durante le feste.

Colmar, Francia

Colmar si distingue per le decorazioni natalizie che rispettano lo stile architettonico alsaziano: le case a graticcio, i canali e i ponti vengono illuminati con installazioni curate e programmate, accompagnate da mercatini tematici diffusi in tutto il centro storico. I quartieri natalizi più belli sono diversi, sicuramente il centro storico, in particolare la Petite Venise per i canali e le case a graticcio colorate, ma anche la Rue des Marchands, la Rue Turenne (Poissonnerie) e le piazze come Place des Dominicains e la Place de l'Ancienne Douane. La combinazione di allestimenti artistici, luci coordinati e mercatini tradizionali ha reso Colmar una delle città natalizie più fotografate e documentate in Europa, attirando visitatori da Francia, Germania e altri Paesi vicini.

West Princes Street Gardens, Edimburgo, Scozia

Durante il periodo natalizio, i West Princes Street Gardens di Edimburgo si trasformano con luminarie spettacolari, alberi decorati e installazioni artistiche integrate ai mercatini di Natale. Le decorazioni sono progettate annualmente in collaborazione con sponsor locali e attrazioni turistiche, creando un percorso pensato quindi appositamente per le persone, una strada continua che collega piazze e vie storiche, e che attira migliaia di visitatori ogni anno. La strada e i giardini sono riconosciuti come uno dei simboli natalizi della città scozzese, insieme alla sua enorme ruota panoramica.

Festival of Lights, Vancouver, Canada

Il VanDusen Botanical Garden ospita ogni dicembre il Festival of Lights, un evento strutturato con oltre un milione di luci LED, tunnel luminosi, installazioni artistiche e percorsi tematici. L’evento è progettato e gestito ufficialmente dal giardino botanico, attirando migliaia di visitatori in uno dei quartieri centrali più belli, inclusi i turisti internazionali. Non c'è da stupirsi se le luminarie e gli spettacoli del VanDusen Festival sono citati regolarmente come una delle principali attrazioni natalizie del Canada.

Tokyo e Kobe, Giappone

Infine, in Giappone, le luminarie natalizie di Tokyo coprono numerose vie e quartieri, tra cui Marunouchi e Omotesando, con installazioni artistiche su larga scala e spettacoli luminosi sincronizzati. A Kobe, il Kobe Luminarie è un festival di luci che si tiene ogni dicembre per commemorare le vittime del terremoto del 1995, con centinaia di migliaia di LED in archi e strutture complesse create da artisti italiani. Entrambi gli eventi attirano milioni di visitatori ogni anno, diventando simboli riconosciuti del Natale urbano in Asia.