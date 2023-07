In vacanza con cani e gatti: gli hotel pet friendly in Italia (al mare, in città e in montagna) Sempre più persone portano Fido in vacanza: da Nord a Sud, gli hotel pet friendly sono in crescita e offrono una varietà di servizi, da buffet a misura di cucciolo fino a spiagge attrezzate.

A cura di Beatrice Manca

Per chi ha un cane, il momento delle vacanze può essere complesso: a chi lasciare il proprio cucciolo? Adesso però non bisogna più lasciarlo a casa: sempre più strutture accettano, anzi accolgono, i nostri amici a quattro zampe. Sono gli hotel pet friendly, strutture che hanno conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni. Alcuni accettano cani non solo nelle stanze, ma anche nelle aree bar e ristorante. L’anno scorso quasi 9 milioni di italiani, rivela un’indagine di Coldiretti Ixé, sono partiti accompagnati dai propri cani e la cifra è destinata ad aumentare- Che la vostra meta sia il mare, la montagna o una città d'arte, ecco le migliori strutture per andare in vacanza con il vostro animale domestico.

The Box di Riccione (Emilia Romagna)

L’hotel The Box a Riccione ha allestito delle vere e proprie camere ‘Pet Room’: sono tutte dotate di balcone e attrezzate con cuscini, ciotole per l’acqua e per le crocchette. Gli ospiti dell’albergo potranno portare il proprio cane con sé in qualsiasi momento, dalla colazione alla cena, sia nel bar che nel ristorante. Oppure potranno lasciarlo riposare in camera, appendendo l’apposito cartellino sulla porta.

Hotel Imperiale Bellaria Igea Marina di Rimini (Emilia Romangna)

Alcuni hotel non solo mettono a disposizione i propri spazi agli amici a 4 zampe, ma anche la spiaggia attrezzata. L’Hotel Imperiale Igea Marina, a Rimini, accoglie i cuccioli con ciotole, giochini di benvenuto e perfino un buffet appositamente studiato per gli animali domestici. I cani possono accompagnare i padroni sia durante i pasti che nelle ore in spiaggia, a patto di assicurarsi uno degli ombrelloni specificatamente attrezzati.

Borgo Divino a Montespertoli (Toscana)

Se cercate un agriturismo per godervi le colline toscane, i sentieri nel verde e spazi dove girare in bicicletta, Il Borgo Divino è la struttura che va per voi: ovviamente, anche in questo caso Fido è il benvenuto e si divertirà da matti in campagna.

Foto dal sito dell’hotel

Hotel Palazzo del Borgo, Firenze (Toscana)

Se volete approfittare delle vacanze per visitare una città d’arte come Firenze, il Palazzo del Borgo offre la possibilità di portare con voi in stanza i vostri cani: le camere sono attrezzate con materassino e ciotole, inoltre su richiesta ci si può avvalere di un pet sitter o di un veterinario. D’estate è possibile portare i cani in giardino per la colazione, mentre la corte interna è un ottimo spazio per giocare.

Hotel Rivage di Taormina (Sicilia)

Non solo cani: l'Hotel Rivage di Taormina accoglie anche i gatti con cuscini, cucce e lettiera su richiesta. Questa struttura permette ai cani di qualsiasi taglia di accompagnare i padroni in qualsiasi luogo della struttura, anche in spiaggia, sempre se opportunamente controllati, e le cucine sono pronte a preparare un menù ad hoc per gli animali domestici.

Hotel Rivage foto dal sito

Hotel Mühlgarten, Val Pusteria (Trentino Alto Adige)

Per chi preferisce una vacanza in montagna, nel cuore delle Dolomiti c’è l’imbarazzo della scelta. Alcune strutture addirittura sono attrezzate per gatti e altri animali domestici, inclusi gli uccellini! Chi viaggia con Fido può trovare accoglienza nel Mühlgarten Hotel, a San Lorenzo di Sebato (Bolzano) che permette di tenere Fido sia in camera che al ristorante. Non solo: sarà l’hotel stesso a consigliarvi le migliori escursioni e i migliori sentieri da fare insieme.