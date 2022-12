Il Titanic di Lego lungo 11 metri: dove vedere la scultura di mattoncini più grande del mondo Dal Titanic lungo 11 metri al Colosseo, in Italia arriva la più grande mostra di costruzioni Lego d’Europa che si può visitare fino al 7 gennaio 2024.

A cura di Clara Salzano

Il Titanic di Lego

Il Titanic di mattoncini Lego più grande del mondo, il villaggio dei Puffi e il Colosseo sono solo alcune delle costruzioni presenti alla più grande mostra degli iconici mattoncini colorati in Europa. È stata inaugurata al Parco Leonardo di Fiumicino e si potrà visitare fino al 7 gennaio 2024.

Il Colosseo di Lego

Ci sono più di 100 modelli nella più grande mostra di costruzioni Lego in Europa. Si tratta di uno spazio di 1.500 metri quadrati dove sono esposte creazioni come il Capidoglio degli Stati Uniti realizzato con 1 milione 236 mila mattoncini Lego e riempie una stanza di 25 metri quadrati. Il più grande Titanic di Lego nel mondo misura 11 metri di lunghezza ed è alto tre metri; è stato costruito in scala 1:25 con mezzo milione di mattoncini colorati. I visitatori della mostra al Parco Leonardo di Fiumicino possono vedere anche i minimi dettagli all'interno della nave tanto che è grande. Poi si può visitare il Vaticano, che nonostante sia una città-stato reale vicina, ha richiesto 100.000 mattoncini Lego.

Un’anatomia umana di Lego

La mostra di mattoncini Lego è un evento mobile. La prima è stata inaugurata nel 2013 e negli ultimi 5 anni è stata visitata da oltre 5 milioni di persone in dieci paesi europei. Molti modelli sono stati progettati e costruiti esclusivamente per quest'esposizione e ci sono voluti dieci camion per trasportare i 10 milioni di mattoncini Lego destinati alla mostra: "Questo fantastico evento è dedicato non solo agli appassionati dei mattoncini Lego, ma anche a tutti i bambini e gli adulti", fanno sapere gli organizzatori. In esposizione anche una vasta collezione di creazioni ispirate a Star Wars, modelli legati al mondo delle fiabe, la Lupa Capitolina e molto altro ancora. La mostra si può visitare dietro pagamento di un biglietto che varia dagli 8,9 euro per i giorni feriali ai 9,9 euro per i festivi.