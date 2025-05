Come sarà la discoteca più grande del mondo: dai giardini pensili alla terrazza a cupola

video suggerito

Quest'estate andrete a Ibiza? Dovete fare visita alla discoteca più grande del mondo: ecco come sarà fatta e per quale motivo è destinata a offrire serate memorabili.

A cura di Valeria Paglionico

Ibiza, la più folle e mondana delle Baleari, si prepara a una nuova estate all'insegna del divertimento e di sicuro saranno moltissimi coloro che hanno già prenotato le loro vacanze in uno dei tanti hotel presenti in loco. Al di là delle spiagge selvagge e incontaminate che da sempre contraddistinguono l'isola, la sua principale attrazione sono i locali notturni e le discoteche iconiche. La cosa che in pochi sanno è che quest'anno inaugurerà anche il club più grande del mondo, la cui capienza è di ben 15.000 persone: ecco come sarà fatto questo "super locale", perfetto per chi vorrà scatenarsi fino all'alba.

Cosa aspettarsi dalla discoteca più grande del mondo

La discoteca più grande del mondo aprirà tra qualche settimana a Ibiza, per la precisione il 30 maggio: si chiamerà UNVRS (da leggere "universe"), si estenderà su 6.500 mq e avrà una capienza di 15.000 persone, ovvero ben 2.000 in più rispetto alla cittadine gallese Llandudno. Come sarà fatta? Stando alle foto condivise online in anteprima, all'esterno rispecchierà alla perfezione l'estetica "vacanziera" dell'isola, dunque avrà pareti imbiancate, texture in pietra naturale e materiali terrosi, ma all'interno l'atmosfera sarà completamente differente, molto più innovativa e futuristica. Gli spazi, però, si fonderanno in modo armonioso attraverso terrazze, corridoi a specchio, pavimenti stratificati e giardini pensili curati in ogni minimo dettaglio.

Perché il club più grande del mondo si chiamerà UNVRS

Il fulcro del locale, però, sarà la maxi cupola a effetto rete, visibile anche dalla strada principale esterna. Al suo interno è stata costruita una terrazza panoramica da cui si possono ammirare sia le stelle che la città di Ibiza. Non mancheranno, inoltre, l'area VIP all'esterno, l'area pranzo e un meraviglioso bagno chiamato The Wild Comet che fungerà anche da miniclub, definito una delle stanze più indimenticabili della discoteca. Per quale motivo è stato scelto il nome UNVRS? Perché ogni stanza del locale sarà diversa dall'altra, con riferimenti architettonici a diverse correnti artistiche, ma ognuna di loro rivelerà un preciso universo sensoriale. Si tratta di un'architettura modulare che ospiterà cambiamenti scenici su larga scala sera dopo sera, così da proporre sempre spettacoli incredibili e diversificati.

