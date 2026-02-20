Riapre il Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli e romantici del mondo

Il Giardino di Ninfa riapre il 21 e 22 marzo per la stagione 2026, tra patrimonio storico, paesaggistico e culturale è considerato uno dei più belli e romantici del mondo.

Giardino di Ninfa, Cisterna Latina

Riapre per la stagione 2026 il Giardino di Ninfa, con date ufficiali il 21 e 22 marzo. Situato nella provincia di Latina, a Cisterna di Latina, il Giardino di Ninfa è considerato uno dei più belli e romantici del mondo per la sua combinazione unica di rovine medievali, fiumi e piccoli laghetti, e anche per una biodiversità molto ricca, che presenta oltre 1300 specie botaniche; un'atmosfera davvero da favola.

La natura del Giardino di Ninfa

La storia del Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa è nato nel 1921 sulle rovine di una città medievale andata distrutta nel XIV secolo. Ideato e creato dalla famiglia Caetani, oggi è un vero e proprio monumento naturale, aperto a tutti da marzo a novembre. Il nome deriva da un tempio romano dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle acque. La città di Ninfa passò nelle mani dei Caetani nel XIII secolo, diventando un importante feudo. Alla fine del 1800, dopo secoli di distruzione e abbandono, Ada Bootle Wilbraham, moglie di Onorato Caetani, decide di bonificare la zona, aggiungendo nuove piante, tra cui cipressi e rose, e creando un giardino in stile anglosassone. Successivamente, il figlio Gelasio perfezionò il Giardino e nel 1921 lo aprì ufficialmente. L'ultima erede della famiglia, Lelia Caetani, con il marito Hubert Howard, trasformò il giardino in un'opera d'arte botanica, istituendo la Fondazione Caetani nel 1972 per preservare il Giardino e il vicino Castello di Sermoneta.

Il Giardino di Ninfa

Com'è fatto il Giardino

Oggi il Giardino di Ninfa è un'oasi protetta di circa 8 ettari, famosa per il fiume Ninfa, i laghetti e la particolare fioritura primaverile di rose e ciliegi. Il Giardino è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, per il suo valore storico e paesaggistico; è, in effetti, davvero spettacolare. Presenta una natura spontanea e non geometrica, e abbraccia le rovine medievali. Nonostante l'atmosfera spontanea e un po' selvaggia, il Giardino è frutto di un preciso progetto botanico, con oltre 1300 specie di piante, ruscelli, fiumi e 100 specie di avifauna censita.

Leggi anche Viaggio e spese pagati in una delle destinazioni più belle del mondo, ma a una condizione

Uno dei ruscelli del Giardino di Ninfa

Quando visitarlo e quanto costa

Il biglietto per accedere al Giardino di Ninfa costa 15,75 euro, con una maggiorazione di 5 euro (20,75 euro) dal 3 luglio al 30 agosto. In questo arco temporale, infatti, il giardino sarà visitabile in orario serale dal venerdì alla domenica, con viste incredibili al tramonto e due percorsi proposti: Il Giardino di Ninfa e la flora e Il Giardino di Ninfa e le rovine. Le prenotazioni sono obbligatorie e i biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale, dove si potrà prenotare per visitare anche due altri luoghi spettacolari, il vicino Castello di Sermoneta e il Parco Pantanello.