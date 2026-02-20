stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Riapre il Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli e romantici del mondo

Il Giardino di Ninfa riapre il 21 e 22 marzo per la stagione 2026, tra patrimonio storico, paesaggistico e culturale è considerato uno dei più belli e romantici del mondo.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Elisa Capitani
0 CONDIVISIONI
Giardino di Ninfa, Cisterna Latina
Giardino di Ninfa, Cisterna Latina

Riapre per la stagione 2026 il Giardino di Ninfa, con date ufficiali il 21 e 22 marzo. Situato nella provincia di Latina, a Cisterna di Latina, il Giardino di Ninfa è considerato uno dei più belli e romantici del mondo per la sua combinazione unica di rovine medievali, fiumi e piccoli laghetti, e anche per una biodiversità molto ricca, che presenta oltre 1300 specie botaniche; un'atmosfera davvero da favola.

La natura del Giardino di Ninfa
La natura del Giardino di Ninfa

La storia del Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa è nato nel 1921 sulle rovine di una città medievale andata distrutta nel XIV secolo. Ideato e creato dalla famiglia Caetani, oggi è un vero e proprio monumento naturale, aperto a tutti da marzo a novembre. Il nome deriva da un tempio romano dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle acque. La città di Ninfa passò nelle mani dei Caetani nel XIII secolo, diventando un importante feudo. Alla fine del 1800, dopo secoli di distruzione e abbandono, Ada Bootle Wilbraham, moglie di Onorato Caetani, decide di bonificare la zona, aggiungendo nuove piante, tra cui cipressi e rose, e creando un giardino in stile anglosassone. Successivamente, il figlio Gelasio perfezionò il Giardino e nel 1921 lo aprì ufficialmente. L'ultima erede della famiglia, Lelia Caetani, con il marito Hubert Howard, trasformò il giardino in un'opera d'arte botanica, istituendo la Fondazione Caetani nel 1972 per preservare il Giardino e il vicino Castello di Sermoneta.

Il Giardino di Ninfa
Il Giardino di Ninfa

Com'è fatto il Giardino

Oggi il Giardino di Ninfa è un'oasi protetta di circa 8 ettari, famosa per il fiume Ninfa, i laghetti e la particolare fioritura primaverile di rose e ciliegi. Il Giardino è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, per il suo valore storico e paesaggistico; è, in effetti, davvero spettacolare. Presenta una natura spontanea e non geometrica, e abbraccia le rovine medievali. Nonostante l'atmosfera spontanea e un po' selvaggia, il Giardino è frutto di un preciso progetto botanico, con oltre 1300 specie di piante, ruscelli, fiumi e 100 specie di avifauna censita.

Leggi anche
Viaggio e spese pagati in una delle destinazioni più belle del mondo, ma a una condizione
Uno dei ruscelli del Giardino di Ninfa
Uno dei ruscelli del Giardino di Ninfa

Quando visitarlo e quanto costa

Il biglietto per accedere al Giardino di Ninfa costa 15,75 euro, con una maggiorazione di 5 euro (20,75 euro) dal 3 luglio al 30 agosto. In questo arco temporale, infatti, il giardino sarà visitabile in orario serale dal venerdì alla domenica, con viste incredibili al tramonto e due percorsi proposti: Il Giardino di Ninfa e la flora e Il Giardino di Ninfa e le rovine. Le prenotazioni sono obbligatorie e i biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale, dove si potrà prenotare per visitare anche due altri luoghi spettacolari, il vicino Castello di Sermoneta e il Parco Pantanello.

Il Giardino e il Parco
Il Giardino e il Parco
Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
Milano-Cortina
Il significato nascosto dei capelli a strisce di Alysa Liu
Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli: "È uno squalo che si immerge negli abissi"
Perché i costumi di Lara Naki Gutmann alle Olimpiadi hanno dei tagli: "È uno squalo che si immerge negli abissi"
Jutta Leerdam, la pattinatrice nasconde un dettaglio simbolico nel look delle Olimpiadi
Jutta Leerdam, la pattinatrice nasconde un dettaglio simbolico nel look delle Olimpiadi
Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euro
Qual è la spilla più costosa delle Olimpiadi e perché costa quasi 100 euro
Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view: "Volevamo provarlo con le pentole"
Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view: "Volevamo provarlo con le pentole"
Addio Labubu, i charm peluche delle Olimpiadi sono la nuova mania: quanto costano e il loro significato
Addio Labubu, i charm peluche delle Olimpiadi sono la nuova mania: quanto costano e il loro significato
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views