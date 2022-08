Sull’acqua per oltre 240 metri tra curve e rettilinei: lo scivolo sospeso più lungo al mondo Lo scivolo sull’acqua più lungo del mondo è perfetto per chi ama le avventure adrenaliniche anche in vacanza a bordo della nave da crociera la nave da crociera Navigator of the Seas.

A cura di Clara Salzano

Lo scivolo sospeso più lungo al mondo

Non esiste la vacanza perfetta, il viaggio ideale per tutti. Ognuno ha i propri gusti e le proprie necessità in vacanza. C'è chi preferisce rilassarsi su una spiaggia di sabbia bianca con acque cristalline, chi fare trekking in montagna e chi sceglie una vacanza adrenalinica. È ai viaggiatori desiderosi di esperienze audaci, avventure adrenaliniche ma anche relax che si rivolge la nave da crociera Navigator of the Seas, della Royal Caribbean, che a bordo offre ai passeggeri il brivido di provare lo scivolo sospeso sull'acqua più lungo al mondo.

La nave da crociera Navigator of the Sea

Lo scivolo ad acqua più lungo del mondo si chiama Blaster e si trova a bordo di Navigator of the Seas Scivolare in tandem mentre cinque getti d'acqua ti spingono lungo oltre 240 metri di curve e rettilinei sospesi sull'acqua è una delle esperienze più incredibili che si possa provare in vacanza. La nave da crociera di Royal Caribbean, dopo una modernizzazione da 115 milioni di dollari, è piena di nuovi modi per trascorrere le vacanze in navigazione.

Blaster non è l'unica attrazione eccezionale a bordo di Navigatori of the Sea. La nave offre anche la possibilità di attraversare Riptide, lo scivolo sull'acqua con un tratto trasparente che fuoriesce dal ponte esterno in modo da sentire il brivido di trovarsi sospesi in mare aperto. Sulla nave è stata anche raddoppiata la superficie della piscina con un maestoso paesaggio caraibico e si può passare il proprio tempo libero al primo bar in mare su due livelli.

Il ponte esterno della nave Navigator of the Sea

L'obiettivo di Navigator of the Sea è permettere ai viaggiatori di sfruttare al meglio ogni minuto del proprio tempo libero."Ogni nave Royal Caribbean – afferma Michael Bayley , Presidente e CEO di Royal Caribbean International – porta una nuova avventura progettata in modo univoco per soddisfare le preferenze dei nostri ospiti dalla A alla Z. Ogni dettaglio è importante e abbiamo tracciato una combinazione impareggiabile di caratteristiche ed esperienze innovative per questa trasformazione dall'alto verso il basso di Navigator of the Seas".