La casa di vacanza di Justin Bieber: una villa su una cascata con campi da tennis e scivoli d’acqua La casa per le vacanze di Justin Bieber alle Hawaii sorge su una cascata naturale di 70 metri, ha un campo da tennis, da golf, uno stadio, uno scivolo d’acqua e una vista mozzafiato dell’oceano.

A cura di Clara Salzano

La Waterfalling Estate alle Hawaii

In pochi possono permettersela e in tanti la sognano, è la casa per le vacanze di Justin Bieber alle Hawaii che sorge su una cascata naturale di 70 metri, ha un campo da tennis regolamentare, un campo da golf a nove buche, uno stadio per 450 persone, un centro acquatico, uno scivolo d'acqua a due piani e una vista mozzafiato dell'oceano. Si chiama Waterfalling Estate e sarà messa all'asta al prezzo base di 5,75 milioni di dollari.

Justin Bieber ha trascorso le vacanze nella Waterfalling Estate

La Waterfalling Estate è una villa unica al mondo, per posizione e per caratteristiche. L'incredibile casa, dove Justin Bieber ha trascorso le vacanze nel 2016, sorge sulla costa nord-orientale della Big Island ed è stata location di numerosi film come Love Island ed Ex on the Beach.

Il campo da tennis della Waterfalling Estate

L'incredibile casa di vacanza sorge nel punto di Hilo dove la giungla incontra l'oceano e la costa di Hamakua. La villa è stata valutata per circa 10 milioni di dollari ma al momento si può noleggiare a un costo settimanale che va da un minimo di 34.950 dollari a settimana in bassa stagione fino a oltre 70.000 dollari a settimana per le festività.

Lo scivolo ad acqua della villa alle Hawaii

Con cinque camere da letto, due master suite e dieci bagni, la Waterfalling Estate offre tutto quello che serve per una vacanza indimenticabile. La casa gode di una piscina panoramica con scivolo ad acqua, campi a tennis e golf, spa e centro acquatico, una sala giochi e due vasche idromassaggio, un garage per quattro auto, un eliporto e un bar all'aperto.