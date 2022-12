Il primo tram fatto interamente di Lego con oltre 2.000 mattoncini L’iconico tram Carrelli, che dal 1928 attraversa le strade di Milano, è stato realizzato interamente in mattoncini Lego grazie all’artista Luca Petraglia insieme a Urbanfile.

A cura di Clara Salzano

Tram Carrelli

Il tram è sicuramente uno dei simboli indiscussi di Milano. In pochi sanno che il più iconico mezzo di trasporto meneghino ha superato anche l'Oceano Atlantico arrivando fino a San Francisco dove alcune delle vetture tranviarie in uso replicano la serie 1500 dell'ATM, nota anche come tram Carrelli o vetture a carrelli o tram tipo 1928, così significativa per Milano. L'iconico tram Carrelli è stato realizzato interamente in Lego grazie all'artista Luca Petraglia, specializzato nella produzione di monumenti italiani in mattoncini, e al blog di urbanistica Urbanfile.

La replica in Lego del tram Carrelli

Il Lego artist milanese ha realizzato una riproduzione in scala 1:35 del mitico tram serie 1500 dell’Atm meneghina. È dal 1928 che l'iconica vettura tranviaria attraversa le strade di Milano, e da qualche anno anche di San Francisco, negli Usa, e ora diventa un oggetto da collezione fatta da oltre 2.000 mattoncini Lego.

Dettagli del tram Lego

Ci sono volute alcune settimane di progettazione e ore di lavoro per completare il tram in miniatura con 2051 mattoncini Lego. L'opera creata da Luca Petraglia dovrebbe diventare realtà per Urbanlife, rendendo l'opera unica riproducibile in modo da far conoscere ulteriormente "il nome di Milano nel mondo”.

L’interno del modellino

Sul noto blog di urbanistica sono in tanti a dimostrarsi favorevoli ad avere il tram in Lego sullo scaffale della propria casa tanto da proporre di lanciare una campagna di crowdfunding per convincere la Lego a iniziare la produzione del set per l'iconico tram Carrelli.

Il tram di Milano

La replica in scala 1:35 del mitico Carrelli, il tram serie 1500 dell’Atm meneghina, è una proposta di marketing urbano che Urbanlife si augura di vedere presto nei negozi Lego del mondo.