Il piccolo villaggio in Spagna dove il 12 agosto il sole tramonterà due volte nello stesso giorno

Avete organizzato un viaggio in Spagna a Ferragosto? Fareste bene a organizzare una tappa in questo minuscolo villaggio, dove il 12 agosto il sole tramonterà due volte nella stessa giornata.

Durante la settimana di Ferragosto avete organizzato un viaggio in Spagna? Al posto delle solite mete super gettonate, da Barcellona a Madrid, fareste bene a fare un salto nel minuscolo villaggio di Avellanosa de Muñó, nella provincia settentrionale di Burgos. Il motivo? Il prossimo 12 agosto in questo luogo calerà il buio per due volte nella stessa giornata: ecco cosa si nasconde dietro questo incredibile fenomeno naturale.

Cosa succederà il 12 agosto ad Avellanosa de Muñó

Si chiama Avellanosa de Muñó ed è un minuscolo villaggio spagnolo destinato a passare alla storia. Conta pochissimi residenti, non ha nessun ristorante e nessun negozio, sulla sua superficie ci sono solo un bar che apre di rado e una bodega che probabilmente è fallita: ad attirare le attenzioni dei media, però, non è il fatto che è quasi completamente disabitato, quanto piuttosto il fenomeno naturale che lo renderà protagonista di un evento leggendario. Il prossimo 12 agosto un'eclissi solare totale attraverserà l’Atlantico e per la prima volta dal 1999 sarà visibile dall’Europa continentale. Stando alle stime degli esperti, la si potrà ammirare proprio da questo minuscolo villaggio.

A cosa è dovuto il "doppio tramonto"

Cosa succederà nella pratica ad Avellanosa de Muñó? Tutto si verificherà poco prima del tramonto, grazie all'eclissi solare totale si creerà un doppio effetto crepuscolare, come se il sole calasse due volte in pochi minuti. Più tardi nella stessa notte, inoltre, sarà visibile anche lo sciame meteorico delle Perseidi. Il punto da cui l’evento potrà essere ammirato nel modo migliore? Nella zona delle grotte, ovvero quella meno illuminata. Naturalmente affinché tutto sia visibile è necessario che il cielo sia sereno. In quanti faranno tappa ad Avellanosa de Muñó, a poco più di 2 ore da Madrid, per assistere a questo “doppio tramonto”.