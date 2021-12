Il Natale delle Meraviglie nella Repubblica più antica del mondo: 5 tappe per design lover da non perdere A Natale la Repubblica di San Marino diventa un mondo magico in cui immergersi tra storia, paesaggi mozzafiato, installazioni luminose e opere interattive. La nostra guida alle migliori attrazioni da visitare.

Il Natale delle Meraviglie nella Repubblica di San Marino

Arroccata sul Monte Titano, nel cuore dell’Italia, la Repubblica di San Marino con più di 1700 anni di indipendenza e libertà è la più antica Repubblica del mondo. Visitare San Marino nel periodo natalizio vuol dire immergersi in un mondo magico fatto di storia, paesaggi mozzafiato, installazioni luminose, opere interattive e alcuni dei mercatini di Natale più belli d'Italia. Ecco la nostra guida alle migliori attrazioni della Repubblica di San Marino.

Una delle porte d’ingresso alla Repubblica di San Marino

San Marino Patrimonio dell'UNESCO

La Repubblica di San Marino è un caso unico nella storia. Situata sul Monte Titano, al centro della penisola italiana, è riuscita a conservare la sua antica libertà contro papi, generali e persino l’imperatore Napoleone per secoli. Oggi la repubblica può vantare infatti a pieno titolo di far parte delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, oltre ad altre importanti Organizzazioni Internazionali. La leggenda vuole che la prima fondazione risalga all'epoca dell’Imperatore Diocleziano quando un tagliapietre dell’isola di Arbe in Croazia, Marino, si rifugiò sul Monte Titano per sfuggire alle persecuzioni cristiane e creò la prima comunità.

Oggi la Repubblica di San Marino conta circa 33.900 abitanti e dal 2008 è inserita dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità come testimonianza della continuità di una repubblica libera fin dal XIII secolo. Le mura di fortificazione con le sue Tre Torri in cima al Monte, (divenute simbolo emblematico dello stemma della Repubblica), la Basilica di san Marino dove è il Santo ha un ruolo priminente dietro l'altare e le basse abitazioni in pietra locale raccontano di una piccola Repubblica con una grande storia. Si conserva ancora l'antica organizzazione istituzionale, unica al mondo, caratterizzata dai due Capitani Reggenti che fungono da Capo dello Stato ma cambiano ogni sei mesi. Ogni anno, il 1° aprile e il 1° ottobre si tiene la suggestiva cerimonia di insediamento nel Palazzo Pubblico, regolata da un rigido protocollo identico dal 1243.

Il Palazzo Pubblico di San Marino

Il Natale delle Meraviglie a San Marino

A Natale il centro storico di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, si trasforma in un villaggio magico. Fino al 6 gennaio 2022 in tutto il centro storico si susseguono installazioni, opere interattive e mercatini di Natale unici che richiamano un gran numero di turisti. Ogni piazza, spazio pubblico, terrazza e angolo di San Marino viene addobbato con installazioni site specific come il Bosco Incantato, il Xmas Circus, il Villaggio degli Elfi e la pista di pattinaggio nella perfetta atmosfera natalizia. Sono tredici le installazioni del Natale delle Meraviglie della Repubblica di San Marino che comprendono magiche luminarie, spettacoli e decorazioni evocative del Natale, per grandi e piccini.

Il presepe del Natale delle Meraviglie di San Marino

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Il rapporto della Repubblica di San Marino con l'Arte è antico e complesso. Custode di questa interessante storia fatta di primati e unicità è la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino: "La sua collezione è nata e si è ampliata in seguito alle acquisizioni delle opere d’arte vincitrici dei Premi d’Arte Figurativa delle Biennali Internazionali d’Arte di San Marino, a partire dalla sua prima edizione del 1956 fino alle ultime edizioni del 1967", spiega l'Archivio Performativo della Galleria stessa che occupa gli spazi di architettura monumentale delle Logge dei Volontari che da sole valgono già la visita.

La Galleria Nazionale di San Marino

Il Titanus Muesum

Il Monte Titano, dall’alto dei suoi 750 metri, offre una visione a 360° sul territorio circostante: dall’Alta Valmarecchia e Montefeltro alla Costa Adriatica per spingersi fino alle coste della Croazia che si può vedere nei giorni di cielo particolarmente sereno. Non sorprende dunque che rappresenti un elemento catalizzatore dell'attenzione ed evocativo per l'intera storia della Repubblica di San Marino, i cui . E è proprio la storia di San Marino, nei suoi punti più salienti, ad essere raccontata attraverso il percorso multimediale del Titanus Museum. Il nuovo spazio museale situato nel cuore del Centro Storico della Repubblica di San Marino offre un'immersione a ritroso nella storia dell'antica Repubblica attraverso video emozionali e un’esperienza multimediale che permettono di avere una perfetta panoramica del piccolo Stato.

I ristoranti di tendenza

Non dimentichiamo mai che la Repubblica di San Marino sorge nel cuore dell'Italia, a confine con l'Emilia Romagna, una delle regioni con la cultura culinaria più interessante del paese. Non stupisce dunque che la Repubblica di San Marino vanti una tipica ed autentica tradizione contadina e gastronomica che ha saputo conservare e che viene promossa attraverso il Consorzio Terra di San Marino attraverso la cura di campi di cereali, vigneti, oliveti e allevamenti specializzati. I piatti tipici della zona come i ravioli, tagliatelle, cappelletti, le carni alla brace, i formaggi e la piadina sono prodotti presenti nei menù di tutti i migliori ristoranti di San Marino dal Ristorante Ritrovo XXVIII Luglio al Ristorante La Terrazza fino all'Osteria La Taverna con il suo Ristorante Righi insignito della Stella Michelin.