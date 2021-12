Vacanze in 5 alloggi isolati nel mondo La voglia di partire e scoprire nuove mete non svanisce mai e in molti hanno scelto per le vacanze di raggiungere luoghi remoti del mondo. Scopriamo quali sono i 5 alloggi in cui potete recarvi per delle vacanze isolate e in sicurezza.

A cura di Clara Salzano

Sono in tanti ad aver scelto vacanze isolate per Natale e Capodanno, complice sicuramente la pandemia ancora in corso e i contagi in aumento in tutto il mondo. Eppure la voglia di partire e scoprire nuove mete non svanisce mai e in molti hanno scelto di raggiungere luoghi isolati nel mondo a cominciare dalle star nostrane come Ilary Blasi in Lapponia o Michelle Hunziker in Svizzera. Scopriamo quali sono i 5 alloggi in cui potete recarvi per delle vacanze isolate e in sicurezza.

Igloo di vetro in Finlandia

Nel cuore della tranquilla natura finlandese, a soli 17 km dal centro di Rovaniemi, si trova un incredibile igloo di vetro dove poter dormire sotto l'Aurora Boreale e il cielo stellato luminoso in un ambiente caldo e confortevole. L'igloo si trova immerso nella neve e consente un alloggio comodo per due persone con bagno.

Igloo – Host: Topias airbnb

Rimessa per barche alle Isole Faroe

Circondato da alte montagne verdi e affacciate sul mare profondo delle Isole Faroe, il Panorama neystini offre la possibilità di alloggiare in delle vecchie rimesse per barche trasformate in appartamenti di lusso con vista mozzafiato sulla natura incontaminata di uno degli arcipelaghi più isolati al mondo.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in Kenya: quanto costa una notte nel suo resort per le vacanze

Panorama neystini – Isole Faroe

Agriglamping in Italia

In Sicilia esiste l'unico agriglamping d'Italia. Si chiama Windresort e si trova immerso nella valle del Belice, a poca distanza dall'acqua cristallina del canale di Sicilia. "Il termine “agriglamping” si compone di tre termini: agricultural, glamour e camping, tutto ciò si sintetizza in un agricampeggio di lusso creato per sperimentare un nuovo modo di andare in vacanza".

La stanza in cima a una gru

The Krane è l'unico hotel al mondo in una gru. È una delle esperienze alberghiere più antic-onvenzionali ed esclusive che Copenaghen ha da offrire e comprende una stanza in cima alla vecchia sala macchine di una gru arredata con il tipico design danese e con una delle viste più spettacolari di Copenaghen.

La suite sottomarina

Al largo della costa di Zanzibar si trova un nuovo concetto di ospitalità che permette di riscoprire se stessi a contatto con la natura. Si chiama il Manta Resort e offre agli ospiti la possibilità di soggiornare in una camera subacquea: una suite su tre livelli che galleggia al centro di una spettacolare barriera corallina nell'Oceano Indiano. L'hotel comprende una sola camera da letto matrimoniale circondata da vetrate che permettono di godere di una vista unica sul mondo sottomarino.