Qual è il paese con i migliori vini al mondo del 2025 Volete organizzare una vacanza all'insegna del buon vino? Lasciatevi ispirare dai Decanter World Wine Awards 2025, i premi internazionali che hanno stabilito qual è il paese che ha prodotto i vini migliori al mondo nell'ultimo anno.

A cura di Valeria Paglionico

Siete dei wine lovers e volete organizzare una vacanza all'insegna delle degustazioni e delle visite ai vigneti? Per voi niente mete balneari, capitali europee o città prese d'assalto dall'overtourism, il vostro viaggio dovrà essere all'insegna della vita lenta e del relax. Quale paese scegliere per provare dei prodotti "top di gamma"? Potete lasciarvi ispirare da alcuni riconoscimenti appena assegnati, i Decanter World Wine Awards 2025, in occasione dei quali è stato eletto il paese in cui si possono trovare i vini più buoni al mondo del 2025.

Dove vengono prodotti i migliori vini al mondo

Quali sono i paesi che nell'ultimo anno hanno prodotto i vini migliori al mondo? A rivelarlo sono stati i Decanter World Wine Awards 2025 che si sono tenuti qualche giorno fa a Londra. Ad aver partecipato al concorso sono stati 18mila vini provenienti da 57 Paesi, che sono stati giudicati da una giuria internazionale composta da master sommelier e masters of wine, i risultati? La Francia si è confermata leader del settore, aggiudicandosi il primato con 14 medaglie “Best in Show”. I maggiori riconoscimenti sono andati all'iconico champagne, in assoluto il prodotto più richiesto a livello mondiale.

I vini italiani premiati

A seguire nella classifica c'è l'Italia, che ha ottenuto ben 6 Best in Show, migliorando così la sua posizione rispetto al 2024. A ottenere gli ambiti premi sono stati il Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2020 della Tenuta Meraviglia (Bolgheri, Toscana), il Lunare Gewürztraminer 2023 della Cantina di Terlano (Alto Adige), il Barolo del Comune di Verduno 2021 di Diego Morra e il Barolo Cannubi Riserva 2019 dei Fratelli Serio & Battista Borgogno, il Taurasi 2021 di Donnachiara e il Passito di Pantelleria Ben Ryé 2023 di Donnafugata (Sicilia). In coda alla top 3 c'è la Spagna con 5 Best in Show. Australia, Portogallo, Sudafrica, Argentina, Croazia, Canada e Cile: questi sono i 10 paesi che completano la lista dedicata ai vini migliori al mondo del 2025.