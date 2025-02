video suggerito

I migliori vini al mondo che costano meno di 20 euro: in classifica 4 italiani (uno sul podio) Eric Asimov, critico enogastronomico del New York Times, ha stilato la classifica delle migliori 20 bottiglie di vino al mondo acquistabili per meno di 20 euro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa c'è di meglio di un buon calice di vino? Magari per concludere una giornata impegnativa rilassandosi, o per fare un aperitivo tra amiche a base di gossip. C'è chi a una bottiglia di rosso o di bianco, in casa, non sa rinunciare: è un piccolo piacere, una coccola da concedere a se stessi. Quello del vino è un mercato su cui in alcuni Paesi si investe molto. Le stime OIV per la produzione vinicola globale del 2024, rese note a dicembre 2024, indicano un calo del 2% rispetto al 2023, dovuto a eventi climatici e difficoltà economiche. L'Italia, però, si conferma il primo produttore mondiale, seguito da Francia e Spagna. In commercio esistono bottiglie costose di vini estremamente pregiati. La bottiglia italiana più costosa è venduta a circa 1300 euro ed è al primo posto della classifica The Most Expensive Italian Wines stilata da Wine Searcher. Eric Asimov, critico enogastronomico del New York Times, si è invece concentrato sulla classifica delle migliori 20 bottiglie di vino al mondo acquistabili per meno di 20 euro.

La classifica dei migliori vini in commercio a meno di 20 euro

"Una delle cose che preferisco del vino è l'avventura della scoperta. Stappare una nuova bottiglia è un'opportunità per innamorarsi. Potrebbe non funzionare sempre, ma il divertimento sta nel provare. Di recente sono andato a fare shopping di vini eccezionali che costano meno di 20 dollari l'uno e ho trovato queste 20 bottiglie che saranno particolarmente buone quando fa freddo": scrive così Eric Asimov sul New York Times. E il critico enogastronomico aggiunge: "Sono da tempo convinto che se si cercano vini distintivi che parlino di un luogo e di una cultura, il punto debole è nella fascia di prezzo tra 15 e 20 dollari": da qui la sua iniziativa, così da dare una dritta agli appassionati, ma anche ai consumatori meno abituali. L'esperto ha preso in esame bottiglie di diversa provenienza: Francia, Italia, Spagna, Germania, Austria, Portogallo, Grecia, ma anche New York e California. Ha acquistato nei negozi al dettaglio di New York e ha specificato: "Queste non sono le uniche bottiglie degne di nota nella fascia di prezzo sotto i 20 dollari".

Le ha poi ordinate dalla meno cara alla più costosa. Primo posto per Château les Gravières de la Brandille Bordeaux Supérieur 2019, acquistato a 14,99 dollari: "Questo Bordeaux di grande valore proviene dalla famiglia Borderie, che produce vino fuori St.-Émilion da cinque generazioni. È un vino succoso ma strutturato, principalmente merlot, miscelato con cabernet sauvignon e cabernet franc". Secondo posto per Terres Blondes Vin de France Gamay 2020 che costa poco di più, 15 dollari: "Terres Blondes è un marchio di proprietà dell'importatore di lunga data Martine's Wines. L'intento era quello di creare un gruppo di vini a prezzi moderati, realizzati da vignaioli che parlano delle loro regioni. Questo gamay proviene da vigneti biologici nella regione di Touraine nella valle della Loira. È un vino semplice e onesto, con frutta gamay floreale temperata da una piacevole presa tannica".

Leggi anche Qual è il vino italiano più costoso al mondo, con un prezzo medio di oltre 1300 euro

Terzo posto per l'italiano Col di Luna Veneto Flora Rosato Frizzante NV, venduto a 16,99 euro: "Alcuni vini, come questo rosato delicatamente frizzante, sono ottimi sia in estate che in inverno. Come mai? Perché sono così rinfrescanti, e questa è una necessità per tutto l'anno". La sua produzione interessa 9 province del Veneto e una parte del Friuli. La zona di produzione più importante è la provincia di Treviso. Gli altri italiani in classifica sono: Gioventu Chianti 2022 (16,99 dollari), Piero Mancini Vermentino di Gallura 2023 e Oltretorrente Colli Tortonesi Rosso 2022 (entrambi a 19,99 dollari). Il primo fa parte di una linea di vini di Michael Schmelzer, prodotti in Toscana. Il secondo è un vermentino sardo. Il terzo è una produzione biologica della zona dei Colli Tortonesi, nella parte più orientale del Piemonte, dove lavorano i coniugi Chiara Penati e Michele Conoscente.

La Top 20 dei migliori vini che costano meno di 20 euro

Château les Gravières de la Brandille Bordeaux Supérieur 2019, 13.5 percent Terres Blondes Vin de France Gamay 2020, 12 percent Col di Luna Veneto Flora Rosato Frizzante NV, 11 percent Gioventu Chianti 2022, 13 percent Skull Wines California Red Wine 2021, 12.5 percent Domaine de 2 Ânes Vin de France Premiers Pas 2022, 12.5 percent Broadside Paso Robles Santa Margarita Ranch Merlot 2022, 14.3 percent Frontón de Oro Gran Canaria Tinto Tradicional 2022, 12.5 percent Seehof Rheinhessen Riesling Kabinett Elektrisch 2023, 10.5 percent Domaine de Majas Côtes Catalanes Rouge 2023, 12 percent Meinklang Österreich Blaufränkisch 2022, 12 percent Hewitson Barossa Valley Miss Harry G.S.M. 2022, 13.5 percent Cyril Cuche/Puech Redon Vin de France Apparente Rouge 2021, 11.5 percent Nittnaus Burgenland Blauer Zweigelt 2020, 13 percent Sidekick Lodi Cabernet Sauvignon 2022, 13.8 percent Elizabeth Spencer North Coast Sauvignon Blanc Special Cuvée 2023 13.5 percent Sidónio de Sousa Portugal Branco Brut Nature NV, 12.5 percent Piero Mancini Vermentino di Gallura 2023, 13 percent Ungrafted Itata Valley Cinsault 2024, 13.5 percent Oltretorrente Colli Tortonesi Rosso 2022, 14.5 percent