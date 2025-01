video suggerito

Qual è il vino italiano più costoso al mondo, con un prezzo medio di oltre 1300 euro Nella classifica The Most Expensive Italian Wines stilata da Wine Searcher svetta al primo posto un nebbiolo da oltre 1300 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sito specializzato Wine Searcher è un punto di riferimento nel settore. Il portale è specializzato soprattutto nella comparazione di prezzi. Analizzando quelli di enoteche, ristoranti e wine bar di tutto il mondo ha stilato la classifica dei migliori vini d'Italia. Soffermandosi sui prezzi delle bottiglie ha anche realizzato un elenco di quelli più costosi. I vini presenti in classifica sono il frutto di una media tra i listini prezzi di centinaia di strutture.

Quali sono i vini più costosi

Sulla base dei prezzi medi (tasse escluse), Wine Searcher ha potuto stilare una classifica dei vini italiani più costosi, tra sangiovese, aglianico, nebbiolo e altro ancora. The Most Expensive Italian Wines mette in evidenza un notevole divario, tra la posizione più bassa e quella più alta: si va dai 447 euro del Luciano Sandrone ‘Vite Talin' Barolo DOCG, che chiude la lista, ai 1307 euro di Giacomo Conterno Monfortino Barolo Riserva DOCG, che svetta al primo posto. Entrambi, però, hanno ottenuto lo stesso punteggio da parte dei critici, nonostante il differente costo: 96/100. Secondo posto per il Roagna Crichet Paje Barbaresco DOCG, con 1206 euro (e anche questo un punteggio di 96/100). Al terzo posto un aglianico della Campania: si tratta del Nativo ‘Eremo' Nero Irpinia Campi Taurasini, che costa "appena" 1177 euro. Ha ricevuto un punteggio di 90/100 da parte dei critici. Il prezzo è al dettaglio e fa sempre riferimento a 750 ml di prodotto e non è un prezzo statico: riflette i cambiamenti nelle tendenze di mercato e viene aggiornato quotidianamente.

La classifica completa

Giacomo Conterno Monfortino, Barolo Riserva DOCG € 1,307

Roagna Crichet Paje, Barbaresco DOCG € 1,206

Nativ ‘Eremo' Nero Irpinia Campi Taurasini, Campania € 1,177

Cappellano Otin Fiorin Pie Franco – Michet, Barolo DOCG € 849

Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG, Veneto € 782

Giuseppe Rinaldi Barolo Brunate Riserva, Barolo DOCG, Italy € 726

Bruno Giacosa Villero di Castiglione Falletto, Barolo DOCG € 657

Biondi Santi Tenuta Greppo ‘La Verticale' Brunello di Montalcino Riserva, Tuscany € 645

Giuseppe Rinaldi Barolo DOCG, Piedmont, € 627

Biondi Santi Tenuta Greppo Riserva, Brunello di Montalcino DOCG, € 611

Poderi Aldo Conterno Granbussia, Barolo Riserva DOCG, € 604

Roberto Voerzio RV350, Barolo Riserva DOCG, € 547

Giuseppe Mascarello e Figlio Monprivato Ca d'Morissio, Barolo Riserva DOCG, € 536

Gaja Sori San Lorenzo Langhe-Barbaresco, Piedmont, € 522

Gaja Sori Tildin Langhe-Barbaresco, Piedmont, € 521

Giuseppe Rinaldi Bussia, Barolo DOCG, € 521

Bruno Giacosa Albesani Santo Stefano, Barbaresco DOCG, € 511

Falletto di Bruno Giacosa ‘Falletto Riserva – Falleto Vigna Le Rocche' Barolo DOCG, € 501

Giuseppe Rinaldi Cannubi San Lorenzo – Ravera, Barolo DOCG, € 486

Castello Romitorio ‘Filo di Seta' Riserva, Brunello di Montalcino DOCG, € 486

Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano, Tuscany, € 485

Falletto di Bruno Giacosa Asili Riserva, Barbaresco DOCG, € 476

Gaja Costa Russi Langhe-Barbaresco, Piedmont, € 470

Brunello Cucinelli Castello di Solomeo Umbria Rosso IGT, € 464

Luciano Sandrone ‘Vite Talin', Barolo DOCG, € 447