Qual è il migliore vino italiano: la classifica La classifica dei migliori vini italiani premia soprattutto la Toscana. Ecco tutte le bottiglie selezionate dai critici.

A cura di Giusy Dente

Il sito specializzato Wine Searcher dal 1999 si occupa di comparare costantemente i prezzi di migliaia di enoteche, ristoranti e wine bar del mondo. Come ogni fine anno, ha nuovamente pubblicato le classifiche che premiano i vini in diverse categorie, prendendo in esame criteri differenti. Per identificare i vini migliori è stata fatta la media mensile dei punteggi dei critici, per i vini più popolari ci si è basati sulla frequenza di ricerca mensile, per trovare i vini più costosi è stata fatta la media tra i listini prezzi di centinaia di strutture. Il sito ha una banca dati costantemente aggiornata: è una vera e propria enciclopedia del vino che non si sofferma solo sui prezzi, ma che fornisce anche news e approfondimenti.

La classifica premia la Toscana

La classifica dei migliori vini italiani si basa sulla media dei punteggi dei critici, aggiornata mensilmente e ponderata in base al numero di recensioni. Tra gli esperti coinvolti anche Robert Parker e Jancis Robinson. Ad esempio, un vino con un punteggio di 94 basato su 100 recensioni di critici potrebbe piazzarsi meglio nella lista rispetto a uno con un punteggio di 95 (dunque più alto), ma basato su meno recensioni e di meno critici. La Toscana è onnipresente, nell'elenco: è stata premiata per la sua produzione di qualità. Sono toscani molti dei vini presenti in classifica, anche nelle posizioni più alte: terzo posto per il Solaia di Marchesi Antinori (un cabernet – sangiovese) e primo posto per il Masseto (un merlot). Quert'ultimo è in vetta a parimerito col Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie de Il Marroneto. Entrambi hanno ottenuto un punteggio di 96.

La classifica dei migliori vini italiani

Masseto Toscana IGT, Toscana, Italia Il Marroneto Madonna delle Grazie, Brunello di Montalcino DOCG, Italia Marchesi Antinori Solaia Toscana IGT, Toscana, Italia Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri, Toscana, Italia Fontodi Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale IGT, Toscana, Italia Casanova di Neri Cerretalto, Brunello di Montalcino DOCG, Italia GB Burlotto Barolo Monvigliero, Barolo DOCG, Italia Castello di Ama L'Apparita Toscana IGT, Toscana, Italia Tenuta di Trinoro Toscana IGT, Toscana, Italia San Giusto a Rentennano ‘La Ricolma' Merlot Toscana IGT, Toscana, Italia Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano, Toscana, Italia Ornellaia Bolgheri Superiore, Toscana, Italia Le Macchiole Messorio Toscana IGT, Toscana, Italia Luciano Sandrone ‘Vite Talin', Barolo DOCG, Italia San Giusto a Rentennano ‘Percarlo' Sangiovese Toscana IGT, Toscana, Italia Montevertine Le Pergole Torte Toscana IGT, Toscana, Italia Cantina Terlano-Kellerei Terlan ‘Rarity' Pinot Bianco Alto Adige, Trentino-Alto Adige, Italia Vietti Villero, Barolo Riserva DOCG, Italia Cantina Terlano-Kellerei Terlan ‘Terlaner I Primo Grande Cuvee', Trentino-Alto Adige, Italia Fuligni Brunello di Montalcino Riserva DOCG, Toscana, Italia Roagna Pira Vecchie Viti, Barolo DOCG, Italia Gaja Sori San Lorenzo Langhe-Barbaresco, Piemonte, Italia Tua Rita Redigaffi Toscana IGT, Toscana, Italia Gaja Sperss Langhe – Barolo, Piemonte, Italia Tua Rita ‘Per Sempre' Toscana IGT, Toscana, Italia