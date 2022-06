Il matrimonio di Alberto Matano a Labico: la location delle nozze in un resort da sogno Il giornalista Rai Alberto Matano si sposa l’11 giugno con il fidanzato Riccardo Mannino. Il matrimonio sarà officiato da Mara Venier in un resort a Labico, alle porte di Roma.

A cura di Clara Salzano

Alberto Matano si sposa l’11 giugno con il fidanzato di lunga data Roberto Mannino

L'11 giugno 2022 Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta su Rai 1, convola a nozze con il fidanzato di lunga data Riccardo Mannino in un resort da sogno vicino a Roma. Il matrimonio sarà celebrato a Labico, un piccolo paesino dei Castelli Romani. Ad officiare il matrimonio sarà la famosa Mara Venier, collega e amica di Matano. Scopriamo i dettagli della location del matrimonio.

Mara Venier officia il matrimonio di Alberto Matano a Labico, vicino a Roma

La location del matrimonio si trova a Labico

Per il giorno delle nozze il giornalista Rai Alberto Matano e il fidanzato Roberto Mannino hanno scelto il piccolo paese di Labico vicino a Roma. La scelta è ricaduto sul comune immerso nei Castelli Romani perché è qui che si trova il Resort con Spa dello chef Antonello Colonna, in Via di valle Fredda 52 00030 a Labico. Lo chef Colonna è conosciuto come "l'ottavo re di Roma".

Lo chef Antonello Colonna nel suo resort con spa a Labico

L'Antonello Colonna resort e spa è una struttura immersa nel parco naturale di Labico, nel cuore dei castelli romani. Qui sorge il ristorante d’autore dello chef patron Antonello Colonna dove sarà ambientato il matrimonio del conduttore Rai Alberto Matano con il fidanzato l'11 giugno 2022, lo stesso giorno del Gay Pride a Roma.

L’Antonello Colonna resort e spa immerso nel parco naturale di Labico

Il resort del matrimonio vicino a Roma: com'è la struttura

La location del matrimonio di Alberto Colonna con Roberto Mannino, officiato da Mara Venier, è un resort immerso nel verde. L’Antonello Colonna Resort & Spa è stato fondato dall'omonimo chef e comprende dodici esclusive camere con orto-giardino e arredate con pezzi iconici del design.

Il resort di Antonello Colonna

Fiore all'occhiello del resort è il ristorante d’autore dello chef patron Antonello Colonna, oltre alla piscina con acqua termale e il centro benessere. La tenuta immersa nel parco naturale di Labico è un'oasi di relax lungo l’antica via Labicana, da poco restaurata dallo chef. L’Antonello Colonna Resort & Spa è anche una rinomata location per eventi e matrimonio ed è per questo che Alberto matano l'ha scelto per le sue nozze.