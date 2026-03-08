stile e Trend
Il luna park a 100 metri sotto terra: dove si trova il parco divertimenti più bello d’Europa

Un ex miniera di sale trasformata in un luna park sotterraneo a oltre 100 metri di profondità: dove si trova Salina Turda, il parco divertimenti con tanto di ruota panoramica e campi da ping pong.
A cura di Elisa Capitani
Salina Turda, il luna park a più di 100 metri sotto terra
Salina Turda, il luna park a più di 100 metri sotto terra

Nel mondo esistono luoghi capaci di sorprendere per la loro storia e per il modo in cui sono stati reinventati: tra questi in Romania, nel cuore della Transilvania, esiste un parco divertimenti costruito all’interno di una ex miniera di sale. Si tratta di Salina Turda ed è uno dei luoghi sotterranei più spettacolari d’Europa. Qui i visitatori scendono fino a circa 120 metri di profondità per trovare non gallerie minerarie abbandonate, ma un vero e proprio luna park sotterraneo con ruota panoramica, lago navigabile e diverse attrazioni. Situata vicino alla città di Turda, questa antica miniera è stata trasformata negli ultimi anni in una delle attrazioni turistiche più insolite del mondo intero.

Salina Turda, Transilvania, Romania
Salina Turda, Transilvania, Romania

Da miniera romana a parco sotterraneo

La storia di Salina Turda è antichissima. L’estrazione del sale nella zona risale già all’epoca romana, attorno al III secolo d.C, e si sviluppò in modo più sistematico durante l’occupazione romana della Dacia, quando il sale era una risorsa preziosa per l’economia dell’impero. L’attività mineraria continuò poi anche durante i secoli successivi, con una prima testimonianza scritta del 1075 e si concluse nel 1932, quando il sito venne chiuso.

Dettaglio della Salina Turda
Dettaglio della Salina Turda

Durante la Seconda guerra mondiale gli ambienti sotterranei furono utilizzati come rifugio antiaereo e deposito per alimenti come il formaggio. Solo molti decenni più tardi iniziò un progetto di recupero che trasformò la miniera prima in museo minerario e poi, grazie a fondi importanti, in un’attrazione turistica unica. Il grande progetto di riqualificazione è stato completato nel 2010, anno in cui la miniera è diventata ufficialmente uno dei siti turistici più visitati della Romania, un vero e proprio luna park sotterraneo.

Campi da ping pong nella Salina Turda
Campi da ping pong nella Salina Turda

Un luna park a oltre 100 metri sotto terra

Oggi, scendendo nelle enormi cavità di sale, i visitatori si trovano davanti a uno scenario che sembra davvero surreale. Nella grande sala sotterranea sono state installate diverse attrazioni da parco divertimenti, tra cui una ruota panoramica alta circa 20 metri che permette di osservare dall’alto l’enorme spazio scavato nella roccia. Accanto alla ruota panoramica ci sono tavoli da ping pong, campi da mini-golf, una pista da bowling e aree per biliardo.

La Salina Turda e le attrazioni
La Salina Turda e le attrazioni

Una delle esperienze più suggestive è però quella del lago sotterraneo: qui è infatti possibile salire su piccole barche e navigare nelle acque salate circondate dalle pareti della miniera. Nella struttura si trovano anche un anfiteatro utilizzato per spettacoli ed eventi e diversi spazi dedicati al relax e alla cosiddetta haloterapia, sfruttando l’aria ricca di sale che caratterizza l’ambiente sotterraneo.

La Salina Turda
La Salina Turda

Orari di apertura e prezzo dei biglietti

Salina Turda è aperta tutto l’anno e può essere visitata in qualsiasi stagione, anche perché la temperatura all’interno della miniera rimane costante intorno ai 10-12 gradi. L’ingresso principale si trova nella zona di Durgău-Valea Sărată, poco fuori dal centro di Turda, a circa 30 chilometri da Cluj-Napoca. Il luna park sotterraneo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 17, con ultimo ingresso consentito alle 16h20. Il prezzo del biglietto varia in base ai giorni della settimana: per gli adulti costa 18 euro nel weekend e 15 euro nei giorni feriali. Per i visitatori fino ai 18 anni e per gli over 65 il costo è ridotto, con un prezzo di 12 euro nel fine settimana e 10 euro durante la settimana. Alcune attrazioni all’interno della struttura, come il giro in barca sul lago sotterraneo o il mini-golf, prevedono un costo aggiuntivo rispetto al biglietto d’ingresso; tutti i biglietti sono acquistabili sul sito online del luna park salina turda.

