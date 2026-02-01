Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San Marco

Il Gran Ballo del Carnevale di Venezia a tema Bridgerton, foto del Comune di Venezia

Dearest gentle readers, è iniziato ieri, 31 gennaio, il Carnevale di Venezia 2026, una delle manifestazioni più attese dell’inverno italiano, che trasforma la città in un vero e proprio teatro vivo di maschere, colori, tradizioni e sorprese. L’edizione di quest’anno, intitolata Olympus- Alle origini del gioco, celebra lo spirito del gioco e della condivisione in dialogo con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con eventi che si susseguiranno fino al 17 febbraio, coinvolgendo piazze, calli e vicoli di Venezia in spettacoli e performance di ogni tipo. Ad aprire ufficialmente i festeggiamenti nella serata di sabato è stato il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, un evento speciale realizzato in collaborazione con Netflix in occasione dell’uscita della quarta stagione della celebre serie televisiva ambientata nell'Inghilterra ottocentesca. Piazza San Marco, cuore pulsante della città, si è trasformata in un raffinato salone a cielo aperto, un palcoscenico romantico e coinvolgente dove il pubblico ha potuto assistere a coreografie di danza d’epoca e performance immerse in un’atmosfera che richiama le eleganti feste dell’800.

Il Gran Ballo a tema Bridgerton, foto del comune di Venezia

Bridgerton incontra il Carnevale di Venezia

Il Gran Ballo è stato molto più di un semplice spettacolo: Piazza San Marco, a partire dalle 17h30, ha accolto centinaia di persone in un perfetto mix di musiche, luci e costumi che sembravano sbucati direttamente dalle pagine e dallo schermo di Bridgerton. L’evento ha visto protagonisti trentaquattro danzatori professionisti vestiti con abiti eleganti ispirati al periodo storico evocato dalla serie (inizio ‘800), accompagnati da un’orchestra che ha riempito l’aria con musica in stile regency, trasformando l’iconica piazza veneziana in un ambiente immersivo dove passato e presente si sono fusi con naturalezza.

I costumi e i ballerini de Il Gran Ballo a tema Bridgerton, foto del comune di Venezia

Le coreografie, eleganti e raffinate, hanno coinvolto il pubblico in un viaggio tra musica e danza, mentre due artisti hanno eseguito una suggestiva danza verticale, volteggiando sospesi tra le architetture millenarie di San Marco, creando momenti di vera e propria poesia visiva. Questo spettacolo, pensato per aprire le celebrazioni del Carnevale, non solo ha omaggiato la serie Netflix, ma ha offerto anche una nuova prospettiva sulla festa veneziana, trasformando la piazza in un dialogo tra culture e epoche diverse. Con questo lancio molto scenografico e coinvolgente, Venezia si prepara a mettere in scena un Carnevale straordinario, costellato ogni giorno da incredibili eventi.