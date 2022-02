Il Bansky dei fiori: chi è Lewis Miller che trasforma le strade di New York in giardini floreali Il New Yorker lo ha definito il Banksy of Floral Design. Lui si chiama Lewis Miller e porta i fiori nelle strade di New York con i suoi artistici Flower flashes.

A cura di Clara Salzano

Un Flower Flash di Lewis Miller Design a New York

Per porre fine ad una guerra forse non basterà mettere dei fiori nei cannoni ma per rendere le strade di New York dei magnifici giardini sicuramente sì. È ciò che ha dimostrato il designer di fiori Lewis Miller che è stata ribattezzato dal New Yorker come il Banksy of Floral Design. L'originale flower designer usa le strade della Grande Mela come una tela bianca in cui interviene con i suoi Flower flashes, dei "lampi di fiori", che rendono ogni angolo della città un trionfo di profumi e colori.

Una creazione di Lewis Mille a NY che sembra davvero un sogno

I lampi di fiori di Lewis Miller Design sono ormai un'istituzione di New York e un'attrazione tanto che il noto designer ha addobbato il baby shower della Duchessa del Sussex, Meghan Markle, la scorsa primavera e tra i suoi clienti c'è anche la gioielleria Tiffany & Co. Di giorno Miller realizza infatti composizioni e installazioni floreali per eventi pubblici e privati. Di notte il Banksy dei fiori, proprio come il più famoso street artist, scende per le strade di New York ad abbellire con i suoi fiori angoli bui della città; al mattino chi li scopre, all'uscita delle metropolitane o dei cantieri, riceve una sorpresa stupenda e un sorriso che sicuramente migliorerà la sua giornata.

I Flash Flower di Lewis Miller sono stati raccolti anche in un libro

Ogni mese un furgone di Lewis Miller Design sceglie un angolo di New York diverso da trasformare in un giardino floreale. I Flash Flower del famoso designer di fiore sono stati anche raccolti in un libro che è stato promosso con lampi di fiori disseminati per la città. Il fortunato che per primo riusciva a svelare il "lampo di fiori" si portava a casa anche una copia gratuita e autografata dell'originale libro di guerriglia floreale.