È in vendita la casa di Gianni Versace a New York: 70 milioni per la lussuosa abitazione L’ex residenza di Gianni Versace al 5 East 64th Street di New York è ufficialmente in vendita per $ 70 milioni con le sue 17 camere da letto, i tappeti maculati, la sala giochi, il giardino e terrazzo vista grattacieli.

A cura di Clara Salzano

La sala giochi nella casa di Gianni Versace a New York ora in vendita

Tappeti maculati, marmi pregiati, un giardino e un terrazzo con vista sui grattacieli di Manhattan caratterizzano la casa di Gianni Versace a New York che è in vendta per 70 milioni di dollari. La storica e lussuosa abitazione si sviluppa su sei piani e comprende diciassette camere di opulenza arredate proprio dal famoso stilista che acquistò la casa nel 1995. L'ex residenza di Gianni Versace è attualmente quotata da Sotheby's International Realty.

L’ingresso della casa di Gianni Versace a Manhattan

La casa di Gianni Versace a New York sorge in un edificio in stile neoclassico dove il famoso stilista visse solo due anni prima della sua morte a Miami. Gli interni della storica abitazione hanno subito un completo restyling ad opera di Versace nel 1996 di cui ancora oggi sono conservati diversi dettagli. L'ex residenza di Gianni Versace occupa una superficie di 1.300 metri quadrati sviluppati su sei livelli.

Il terrazzo panoramico della casa di Gianni Versace a New York

Ci sono diciassette stanze nella casa tra cui una sala giochi circolare con biliardo e due flipper, un teatro multimediale diverse camere da letto e bagni, più salotti, cinque camini, sala da pranzo e c'è persino un giardino con fontana. L'impronta Versace è evidente soprattutto nei primi quattro piani della casa caratterizzata da pavimenti in marmo italiano, soffitti e pareti affrescati, arredi opulenti e una terrazza panoramica con vista sui grattacieli della Fifth e Madison Avenue a New York. Inoltre tutti gli elementi in metallo della casa come ringhiere e inferriate sono stati creati dalla scultrice Gabrielle Shelton. Il prezzo dell'immobile sul mercato è di 70 milioni di dollari.