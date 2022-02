Che ci fa un cubo d’oro da 11,7 milioni di dollari nella neve di Central Park a New York Gli amanti del jogging nel Central Park di New York si sono imbattuti al mattino in un cubo di oro 24k dal valore di oltre 10 milioni di dollari che è già storia.

A cura di Clara Salzano

Un cubo d’oro è apparso in pieno Central Park a New York

186 chilogrammi di puro oro 24 carati, un cubo piuttosto prezioso per starsene solo soletto nel cuore di Central Park a New York. Si tratta dell'opera dell'artista tedesco Niclas Castello che è apparsa tra la neve di Central Park a New York qualche giorno fa. Immaginate la sorpresa di chi va a fare jogging ogni mattina nel polmone verde della Grande Mela.

Il cubo d’oro a Central Park di Niclas Castello vale più di 10 milioni di dollari

Vale più di 10 milioni di dollari il cubo d'oro 24 carati a Central Park. Si intitola The Castello Cube e prende il nome dall'artista che lo ha creato, Niclas Castello. L'opera fisica è stata realizzata solo per inaugurare il lancio dell'NFT dell'opera stessa che potrà essere acquistata sulla piattaforma dedicata esclusivamente usando criptovalute.

Il Castel Cube è già diventato un NFT

The Castello Cube, nonostante i suoi 186 chilogrammi di oro 24 carati, è stata presentata come una scultura concettuale "socle du monde " (base del mondo) del nostro tempo. L'apparizione a Central Park è avvenuta fuori al Naumburg Bandshell alle 5 la mattina però è stata in realtà tutt'altro che improvvisa perché l'evento era stato anticipato da una campagna di marketing incisiva.

L’artista Niclas Castello davanti al suo cubo d’oro

L'opera è stata protetta dai propri dettagli di sicurezza ed è rimasta esposta nel parco fino alla fine della giornata. Una criptovaluta di accompagnamento è stata poi lanciata insieme all'opera d'arte fisica, scambiando l'opera come $CAST. La criptovaluta avrà un valore iniziale di € 0,39 ($ 0,44) e il 21 febbraio è prevista un'asta conclusiva di NFT per aggiudicarsi l'opera.