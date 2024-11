I migliori villaggi turistici del mondo: qual è l’unico borgo italiano nell’elenco dell’ONU

video suggerito

A cura di Giusy Dente

San Casciano dei Bagni, Toscana

L'Organizzazione Mondiale del Turismo (UN Tourism) è l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile della promozione di un turismo sostenibile e accessibile. È dunque la principale organizzazione a livello internazionale del settore e da quattro anni stila un elenco dei migliori villaggi turistici del mondo. Sono destinazioni rurali che possono avere un ruolo decisivo nello sviluppo di un turismo responsabile, capace di stare al passo con le trasformazioni del mondo, ma senza avere un impatto negativo su di esso. L'ente ha identificato 55 villaggi di ogni parte del mondo, scelti tra oltre 260 candidature arrivate da più di 60 Stati membri. Altri 20 villaggi sono stati scelti per unirsi all'Upgrade Programme.

Come cambia il turismo

Il turismo sta cambiando e servono azioni concrete per definire strategie che non vadano a incidere negativamente sul pianeta. Il turismo di massa sta diventando un problema, soprattutto per alcune mete letteralmente prese d'assalto, dove si è generato un certo malessere per la situazione. Il sovraffollamento non giova a nessuno, né ai cittadini locali né ai turisti stessi, che godono di un'esperienza di viaggio negativa. E ovviamente, non fa bene all'ambiente.

Amsterdam per ridurre l'overtourism ha vietato la costruzione di nuovi alberghi in città. C'è poi Copenaghen, che ha deciso di premiare i turisti educati e rispettosi dell'ambiente con mostre gratis. Maiorca per proteggere le sue spiagge paradisiache ha adottato una misura originale e alternativa. Insomma, le iniziative non mancano, perché ci si è resi conto dell'importanza di agire in direzione della sostenibilità. Il programma Best Tourism Village lavora proprio per promuovere lo sviluppo e l'inclusione nelle aree rurali, combattere lo spopolamento, sensibilizzare sull'importanza di adottare pratiche sostenibili.

Il Segretario generale del turismo delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa Best Tourist Village spiegando:

Il turismo è uno strumento essenziale per l'inclusione, che consente alle comunità rurali di proteggere e valorizzare il loro ricco patrimonio culturale, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile. L'iniziativa Best Tourism Villages non solo riconosce i notevoli risultati di questi villaggi, ma evidenzia anche il potere trasformativo del turismo. Sfruttando le loro risorse uniche, queste comunità possono favorire la crescita economica, promuovere le tradizioni locali e migliorare la qualità della vita dei loro residenti. Celebriamo i villaggi che hanno abbracciato il turismo come percorso verso l'emancipazione e il benessere della comunità, dimostrando che le pratiche sostenibili possono portare a un futuro più luminoso per tutti.

Kalopanayiotis (Cipro)

I Best Tourist Village del mondo

L'iniziativa Best Tourist Villages di UN Tourism è stata inaugurata nel 2021 per promuovere il ruolo del turismo nelle aree rurali, preservando paesaggi, diversità culturale, valori locali e tradizioni culinarie secolari. La rete Best Tourism Villages (BTV) cresce ogni anno. Con l'annuncio dei suoi 75 nuovi membri, sale a 254 il numero complessivo di realtà che fanno parte della comunità.

Come nelle edizioni precedenti, i villaggi sono stati valutati in base a nove aree chiave: risorse culturali e naturali, promozione e conservazione delle risorse culturali, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, sviluppo del turismo e integrazione della catena del valore, governance e priorità del turismo, infrastruttura e connettività, salute, sicurezza e protezione.

I migliori villaggi turistici, quelli inseriti da UN Tourism nell'elenco, sono quelle destinazioni turistiche rurali d'eccellenza con risorse culturali e naturali accreditate, impegnate nel preservare i valori basati sulla comunità, proiettati verso l'innovazione e la sostenibilità in tutte le forme (economica, sociale, ambientale). Ci sono poi i villaggi turistici del programma UN Tourism Upgrade, quelli da accompagnare in un percorso di crescita così da migliorare nelle aree identificate come deboli durante la valutazione.

Rovine di Villa Tulumba (Argentina)

Qual è l'italiana in classifica

San Casciano dei Bagni è un piccolo borgo toscano. Si trova in provincia di Siena, al confine con Umbria e Lazio. È un virtuoso esempio di piccola realtà rurale che è stata capace di rilanciare l'economica con uno sviluppo sostenibile e responsabile del turismo, valorizzando il territorio, le proprie risorse culturali e naturali e la comunità. Il borgo è noto soprattutto per i suoi paesaggi suggestivi e le sue acque termali. Vanta la presenza di un santuario termale risalente addirittura all'epoca etrusca e romana. Due borghi italiani sono riusciti invece a entrare nel programma Upgrade: si tratta di Civita di Bagnoregio nel Lazio e Sabbioneta in provincia di Mantova.

Pissouri (Cipro)

L'elenco dell'ONU

Castelli di Abo Noghta e Tabab storico, Arabia Saudita

Abu Ghosoun, EgittoAínsa, Spagna

Amagi, Giappone

Anogeia, Grecia

Azheke, Cina

Bo Suak, Thailandia

Capulálpam de Méndez, Messico

Caviahue-Copahue, Argentina

Cuatro Ciénegas de Carranza, Messico

El Tambo, Ecuador

La valle di Antón, Panama

Esfahak, Repubblica islamica dell'Iran

Gaiman, Argentina

Gharb Suhayl, Egitto

Grand Baie, Mauritius

Guanyang, Cina

Huancaya, Perù

Giardino, Colombia

Jatiluwih, Indonesia

Kalopanagiotis, Cipro

Leymebamba, Perù

Mindo, Ecuador

Mura, Spagna

Nishikawa, Giappone

Óbidos, Portogallo

Ormana, Turchia

Palizada, Messico

Pissouri, Cipro

Portobello, Panama

Pueblo de Maras, Perù

Quinua, Perù

Ralco, Cile

Rocce Noire, Mauritius

Romoos, Svizzera

Ruboni, Uganda

San Casciano dei Bagni, Italia

San Juan del Vescovo, Guatemala

San Rafael de la Laguna, Ecuador

Santa Cruz da Graciosa, Portogallo

Shibadong, Cina

Sibayo, Perù

Splügen, Svizzera

St. Johann in Tirol, Austria

Taoping, Cina

Villaggio vegetale di Tra Que, Vietnam

Trevelín, Argentina

Uaxactún, Guatemala

Urych, Ucraina

Villa Tulumba, Argentina

Vorokhta, Ucraina

Wukirsari, Indonesia

Xiaogang, Cina

Xitou, Cina

Yandunjiao, Cina