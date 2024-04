Amsterdam contro l’overtourism: perché non sarà più possibile costruire nuovi hotel in città

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L’overtourism, ovvero il sovraffollamento turistico di molte città e destinazioni iconiche, è un fenomeno sempre più diffuso in ogni parte del mondo e finisce per influenzare in modo negativo sia la vita quotidiana dei cittadini che l’esperienza dei viaggiatori. Ad Amsterdam, però, è stato fatto qualcosa di pratico per dire basta a questa forma estrema di turismo di massa. Il governo locale ha annunciato che a partire da questo momento non verrà più consentita la costruzione di nuovi edifici alberghieri: ecco tutto quello che c’è da sapere sul provvedimento destinato a essere applicato nelle città prese maggiormente d’assalto dai turisti.

Cosa prevede il provvedimento contro l'overtourism

“Vogliamo rendere e mantenere la città vivibile per residenti e visitatori. Ciò significa: niente overtourism, niente nuovi hotel e non più di 20 milioni di pernottamenti in albergo da parte dei turisti all’anno”, queste sono solo alcune delle parole comunicate dai rappresentanti governativi della città di Amsterdam. Un nuovo hotel nella capitale dei Paesi Bassi potrà aprire solo se un’altra struttura ricettiva annuncerà la chiusura, a patto che non aumenti il numero dei posti letto disponibili in città e che la costruzione sia migliore dal punto di vista dell’eco-sostenibilità. La regola, però, non si applicherà sui nuovi hotel non ancora in costruzione ma che hanno già ottenuto l’autorizzazione.

Le leggi contro il turismo di massa ad Amsterdam

Ad Amsterdam il numero di turisti supera i 10 milioni ogni anno (in molti vengono attirati soprattutto dalla marijuana libera e dal quartiere a luci rosse) e non sorprende che già da tempo il Consiglio comunale provi a prendere dei provvedimenti per regolamentare l’eccessiva folla che si viene a creare in centro e nei luoghi di maggiore interesse. Nel 2023, ad esempio, ha chiuso il terminal delle navi da crociera, mentre in precedenza ha vietato sia l’uso di erba nelle strade pubbliche che le visite guidate nel quartiere a luci rosse. Dal 2021, inoltre, esiste l'Amsterdam Tourism in Balance, ovvero una legge che obbliga il governo a intervenire se il numero di turisti raggiunge (e supera) i 18 milioni in un anno.