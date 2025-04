video suggerito

I migliori sentieri escursionistici d'Europa del 2025: Independent mette in lista l'Italia Independent ha selezionato i percorsi escursionistici più belli di tutta Europa: spicca in lista anche un sentiero italiano.

A cura di Giusy Dente

Sentiero di Manarola, Cinque Terre (Italia)

È primavera, le giornate si sono allungate, c'è il sole, fa caldo: è il momento perfetto per allacciare ai piedi le scarpe da ginnastica, mettere una borraccia nello zaino e fare il pieno di vitamina D, dedicandosi a lunghe passeggiate. Alcuni luoghi sono l'ideale per godere dei benefici della natura: splendidi paesaggi da ammirare, aria pulita da respirare, un modo per tenersi anche un po' in allenamento, sconfiggendo la sedentarietà. Independent ha selezionato i sentieri escursionistici più belli d'Europa inserendo in lista anche l'Italia.

Dove fare escursioni in Europa

Independent ha selezionato i percorsi escursionistici più belli di tutta Europa, quelli che coniugano interesse storico e paesaggi mozzafiato, i preferiti dagli appassionati di trekking, che si dirigono qui per fare un'esperienza speciale. Al primo posto c'è il Cammino di Santiago, in Spagna, uno dei più famosi non solo a livello europeo, ma nel mondo. Per secoli i pellegrini hanno percorso questi sentieri che conducono alla Cattedrale di Santiago de Compostela, luogo di sepoltura di San Giacomo Apostolo, ma la fama del Cammino non è legata solo alla sua valenza religiosa e spirituale.

Cammino di Santiago (Spagna)

È una sfida, una continua scoperta, un'esperienza unica di viaggio: si snoda attraverso cittadine medievali, vigneti e campagne pittoresche, portando con sé un fascino che viene da lontano e che non si è mai affievolito nelle pieghe del tempo. Gli escursionisti moderni continuano l'antica tradizione di collezionare i vari timbri negli albergues (ostelli) lungo il percorso, che può essere personalizzato anche per chi vuole qualcosa di non troppo impegnativo.

South West Coast Path (Regno Unito)

Nella selezione di Independent c'è anche il South West Coast Path (Regno Unito), il sentiero nazionale più lungo della Gran Bretagna: 1.020 chilometrida Minehead nel Somerset a Poole nel Dorset, attraverso il Devon e la Cornovaglia. Il percorso consente di ammirare paesaggi tutti diversi, da quelli verdeggianti a quelli costieri, con spiagge e calette dove fermarsi a riposare.

West Highland Way (Scozia)

Spicca anche un percorso italiano, tra i consigli di Independent: si tratta del sentiero costiero delle Cinque Terre che collega cinque pittoreschi villaggi di pescatori sulla costa ligure: Corniglia, Manarola. Riomaggiore, Monterosso, Vernazza. Questo sentiero attira più di 2,5 milioni di visitatori all'anno, attratti dalla bellezza di questi borghi incantevoli, a strapiombo sul mare, con casette variopinte e terrazze panoramiche. C'è infine la West Highland Way in Scozia, un percorso di 155 chilometri da Glasgow a Fort William che offre scenari mozzafiato. C'è di tutto: laghi, valli desolate, distese di verde.