I nuovi hotel migliori d'Europa del 2025: quali sono gli italiani in lista Siete alla ricerca di un viaggio sofisticato e all'insegna del relax? Questa classifica viene in vostro soccorso: ecco quali sono i nuovi hotel migliori d'Europa del 2025.

A cura di Valeria Paglionico

Romeo Roma

Viaggiare è uno dei piaceri della vita e ogni anno sono moltissimi coloro che approfittano di ogni ponte e di ogni pausa lavorativa per visitare qualche nuovo paese. Al di là delle escursioni da prenotare e dei luoghi iconici da ammirare, tra i dettagli organizzativi che generano più dubbi c'è la scelta dell'hotel in cui soggiornare. La rivista Conde Nast Traveller è venuta in soccorso ai turisti indecisi pubblicando la Hot List 2025, ovvero la classifica dei migliori nuovi alberghi d'Europa del 2025. Al suo interno ci sono diversi nomi noti italiani, che si sono confermati assoluti leader del settore.

I migliori nuovi hotel d'Europa

Conde Nast Traveller ha mandato i suoi esperti ad analizzare gli hotel che hanno appena aperto in giro per l'Europa e alla fine ha pubblicato la lista dei migliori, dividendoli per paese. A distinguersi per eleganza e stile è stato lo sfarzoso Mandarin Oriental nel quartiere Mayfair di Londra, caratterizzato da carta da parati de Gournay dipinta a mano, attrezzature Technogym e una piscina di 25 metri. Tra i più impressionanti ci sono anche l'Hoxton di Vienna col suo bar panoramico di ispirazione cubana e il The Brecon, nel villaggio alpino svizzero di Adelboden, un hotel riservato solo ad adulti curato dai designer olandesi Nicemakers.

Mandarin Oriental

Gli italiani in classifica

Quali sono gli hotel italiani in lista? Il primo è in Sardegna, per la precisione nella natura selvaggia della Costa Verde, si chiama Le Dune Piscinas ed è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e delle atmosfere wild. A seguire c'è l'hotel Romeo, nome leader nel settore del lusso che ha appena aperto la sua seconda sede a Roma, considerato un'oasi di arte, cultura e relax. Palazzo Talìa a Roma e Palazzo Durazzo a Genova: questi due boutique hotel italiani costruiti in palazzi storici si sono distinti per eleganza e stile, mixando modernità e tradizione. In quanti organizzeranno la loro prossima vacanza in base a questa lista?

Palazzo Talìa