Ha aperto Ghibli Park: com’è fatto il primo parco a tema di Studio Ghibli Ha inaugurato il Ghibli Park per una fantastica immersione nell’immaginario di Hayao Miyazaki e di Studio Ghibli.

A cura di Clara Salzano

Il Ghibli Park ora aperto

Ha inaugurato il 1° novembre 2022 il primo parco a tema di Studio Ghibli. Si chiama Ghibli Park è si trova nella prefettura di Aichi, a meno di un'ora di treno da Kyoto. Il parco tematico offre ai visitatori una fantastica immersione nel mondo del famoso studio di animazione portando in vita i personaggi dell'immaginario di Hayao Miyazaki.

Una delle installazioni del Ghibli Park

Il Ghibli Park è stato realizzato all'interno dell'Aichi Earth Expo Memorial Park, l'ex sede dell'Expo 2005. Ci sono voluti circa due anni di lavoro per realizzare il fantastico mondo di Studio Ghibli. All'interno del parco gli amanti dei film d'animazione di Hayao Miyazaki, potranno viaggiare su un treno nella Città Incantata, incontrare Totoro o cercare gli spiriti della fuliggine a casa di Satsuki e Mei.

All’interno del Ghibli Park

Il Ghibli Park non è il tipico parco a tema come i film di animazione di Studio Ghibli non sono comuni cartoni animati ma opere d'arte. Così all'interno del parco i visitatori non troveranno gigantesche attrazioni né giostre come nei parchi divertimenti ma, come si legge anche sul sito di Ghibli Park, sono invitati a vivere l'esperienza più autentica del mondo di Miyazaki, "sentire il vento e scoprire le meraviglie".

Le attrazioni del Ghibli Park

Il parco si sviluppa su una superficie di circa 17,5 acri e comprende cinque aree tematiche, di cui per ora solo tre visitabili. L'area principale del parco consiste in una grande città coperta con strade, edifici circolari per mostre e dove è possibile ammirare le scene più famose dei film dello Studio Ghibli come Il mio amico Totoro e il castello errante di Howl. Nel parco si trovano anche un cinema, dove vengono proiettati cortometraggi inediti, diversi negozi di souvenir, sale giochi e bar.

All’interno del parco

Ci sono alcune installazioni dedicate ai film di animazione di Studio Ghibli come il negozio di antiquariato dei Sospiri del Cuore e punti panoramici. Studio Ghibli ha richiesto inoltre che non venisse abbattuto nessun albero per la costruzione del Ghibli Park che è stato progettato per i fan di Studio Ghibli ma soprattutto per la gente del posto, gli abitanti di Aichi. Il parco è infatti concepito proprio come un parco all'interno della città dove passeggiare e rilassarsi.