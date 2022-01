Il mondo di Miyazaki diventa realtà: apre il primo parco a tema di Studio Ghibli Il primo parco a tema dello Studio Ghibli aprirà il 1 novembre 2022. Preparatevi ad entrare nel fantastico mondo di Totoro, del Castello errante di Howl e dell’immaginazione di Hayao Miyazaki.

A cura di Clara Salzano

Un’attrazione del parco a tema dello Studio Ghibli– Credit Studio Ghibli

Sono state pubblicate le prime immagini del nuovo parco a tema dello Studio Ghibli, il famoso studio cinematografico di film d'animazione giapponese di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Il 1 novembre 2022 è la data di apertura fissata al fantastico mondo di Totoro, del Castello errante di Howl e di tutti i fantastici mondi immaginati da Miyazaki.

La data di apertura del parco a tema Studio Ghibli– Credit Studio Ghibli

Lo Studio Ghibli ha annunciato che il suo primo parco a tema sorgerà nella città di Nagakute, in Giappone, a circa tre ore di treno da Tokyo. Attualmente il parco è in fase di costruzione all'interno dell'Expo 2005 Aichi Commemorative Park, nel Giappone centrale, su un sito di 200 ettari che si trova a 140 chilometri da Kyoto e 240 da Tokyo. Il parco verrà completato entro il 2023. Il 1 novembre 2022 apriranno solo alcune zone del Ghibli Park. Tutte le attrazioni realizzate saranno la riproduzione dei film più famosi dello Studio Ghibli e si integreranno perfettamente con la natura circostante.

Il castello errante di Howl nel parco– Credit Studio Ghibli

L'attesissimo parco a tema sarà suddiviso in cinque sezioni: La Collina della Giovinezza, La Grande Fattoria di Ghibli, Il villaggio di Mononoke, La Valle delle Streghe e La Foresta di Dondoko. Ogni area è progettata per relazionarsi con il contesto in cui è inserita e ricrea le ambientazioni dei classici di successo di Hayao Miyazaki come Il mio vicino Totoro, La principessa Mononoke, La città incantata, Il castello errante di Howl e altro ancora.

Il nuovo parco a tema dello Studio Ghibli – Credit Studio Ghibli

I fan dello Studio Ghibli potranno finalmente vivere di persona all'interno dei mondi immaginati da Miyazaki e siamo certo che i biglietti andranno subito sold out come accade ogni mese per le visite al Ghibli Museum a Mitaka, un distretto di Tokyo. Il parco a tema Ghibli non è l'unica attività attesa dai fan: il regista Hayao Miyazaki, oggi 81enne, ha dichiarato che tornerà a fare un altro film, il dodicesimo della sua carriera, tratto dal romanzo di Yoshino Genzaburō E voi come vivrete?. Non resta che attendere.