La Panda più stretta del mondo: l'auto iconica diventa monoposto (e larga 50 cm) Ricordate la Fiat Panda degli anni '80? Ancora oggi continua a essere iconica ma in questa versione di sicuro vi sorprenderà: ecco la leggendaria auto rivisitata in chiave "strettissima".

A cura di Valeria Paglionico

La Fiat Panda, soprattutto il modello iconico degli anni '80, è una delle auto più richieste al mondo, famosa per la sua forma leggendaria e per la sua capacità di resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Non sorprende, dunque, che in giro per l'Italia vengano organizzati dei raduni a tema con centinaia di veicoli originali (e ritoccati). L'ultimo si è tenuto a Pandino, in provincia di Cremona, e ha festeggiato i 45 anni dell'auto, attirando le attenzioni di 1.063 proprietari di esemplari davvero particolari. Il più originale? La Panda più stretta del mondo: ecco com'è nata e chi l'ha realizzata.

Com'è nata la Panda più stretta del mondo

Si chiama Tutti pazzi per Marazzi ed è l'azienda di autodemolizione del cremasco che ha realizzato la Panda più stretta del mondo. Presentata al raduno Panda a Pandino, ha attirato le attenzioni dei presenti e dei media grazie alla sua genialità: è larga 50 cm, ha un unico posto, quello del guidatore, e riproduce tutti i dettagli iconici dell'auto ma in versione mini, dal faro alla portiera, fino ad arrivare allo stemma originale sullo sterzo. Com'è nata? Tutti pazzi per Marazzi ha voluto dare una nuova vita a una Panda rottamata che aveva nella sua autofficina: ha tagliato la carrozzeria e ha mixato alcuni pezzi di ricambio presi da altri modelli identici. Il risultato? Assolutamente impeccabile.

La Panda di 50 cm è in vendita?

Il creatore della Panda più stretta del mondo ci ha tenuto a precisare che l'auto è elettrica e perfettamente funzionante, dunque non sorprende che l'abbia utilizzata personalmente per fare un giro all'interno della fiera. Naturalmente non può percorrere lunghi tratti, è solo da esposizione e non è in vendita ma la speranza è che con i suoi 50 cm di larghezza diventi "da record". Il progetto è riuscito a dimostrare che, nonostante i suoi 45 anni, la Fiat Panda continua a essere tra le auto simbolo della storia automobilistica italiana, capace di unire migliaia di appassionati provenienti da ogni parte del mondo.