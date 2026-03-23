Dormire in auto durante le vacanze: arriva la tenda che trasforma il veicolo in un letto

Concedersi una vacanza nel bel mezzo dell'anno lavorativo è il sogno di tutti ma spesso si abbandona l'idea di organizzarla a causa dei costi troppo elevati. Tra voli, hotel e transfer, infatti, si arrivano a superare i 500 euro a persona per un solo weekend e, in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, è chiaro che la cifra pesa non poco sul budget mensile. L'ideale sarebbe partire in auto e trasformarla in un "alloggio privato" durante la notte, così da risparmiare sia sul soggiorno che sugli spostamenti. Per tutti coloro che sognano una vacanza davvero on the road è arrivata la soluzione ideale: una tenda da auto che trasforma il veicolo in un comodo letto.

Il kit da campeggio in auto

Dimenticate i classici campeggi dove si piazza la propria tenda per giorni e giorni, ora è l'auto che deve trasformarsi in un camping "in movimento". È da anni che gli amanti della vacanze low-cost sostengono che il campeggio in auto sia il modo più comodo per girare il mondo risparmiando ma solo di recente è arrivato il prodotto destinato a diventare il must dell'estate. La catena di supermercati Aldi ha lanciato una collezione a tema, nella quale spicca una tenda diversa dal comune, capace di trasformare la propria auto in un letto. Basta trovare un parcheggio in cui ci si può fermare per tutta la notte, abbassare i sedili posteriori e posizionare la tenda al di fuori del bagagliaio, così che il veicolo sia protetto dalle intemperie.

La tenda da auto

Quanto costa la tenda da auto

Fino a qualche tempo fa erano in molti coloro che facevano campeggio in auto senza un'attrezzatura ad hoc ma ora le cose sono cambiate. Il kit proposto da Aldi non comprende solo la tenda da macchina ma anche un materassino gonfiabile per dormire comodi e delle tende oscuranti. Il prezzo del set? 70 sterline (circa 80 euro) ma, in compenso, si può viaggiare con la famiglia al completo senza spendere ulteriori cifre extra per gli alloggi. La tenda è disponibile in beige o in grigio ed è ripiegabile (riesce a entrare in una comoda borsa con le maniche), mentre il materasso include una pompa per il gonfiaggio da utilizzare con il caricabatterie dell'auto.

Leggi anche Cos’è il metodo 333 e perché è la soluzione perfetta per preparare un bagaglio a mano