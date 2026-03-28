Gunlock Falls, come vedere le cascate apparse solo quattro volte negli ultimi 15 anni

Avete mai sentito parlare delle Gunlock Falls? Sono delle famose cascate americane, che però sono “apparse” solo quattro volte negli ultimi 15 anni.

In giro per il mondo esistono luoghi dalla bellezza incredibile, che possono essere ammirati solo dopo ore e ore di cammino. Alcuni di questi, però, possono "scomparire" a causa degli eventi climatici estremi che si stanno verificando sempre più spesso negli ultimi anni. È il caso, ad esempio, delle Gunlock Falls, le cascate americane che negli ultimi 15 anni sono comparse solo quattro volte, lasciando i visitatori senza fiato: ecco come è possibile ammirarle.

Quando si formano le Gunlock Falls

Si chiamano Gunlock Falls, si trovano nel Gunlock State Park, nella Greater Zion, nello Utah, e sono le cascate diventate famose per essere apparse solo quattro volte negli ultimi 15 anni. Sono situate nella zona dei canyon color ruggine, le iconiche e suggestive formazioni rocciose che si alternano a vaste dune di sabbia tipiche di quella parte degli Stati Uniti, dove l'acqua corrente è un'assoluta rarità. Per anni a dominare è stata l'aridità e i turisti che sono accorsi per ammirare le cascate non hanno potuto fare a meno di rimanere delusi. Le Gunlock Falls, infatti, dipendono dal bacino idrico artificiale sovrastante: quando viene superata la sua capacità di 266 acri, l'acqua tracima dalla diga e precipita a cascata lungo la roccia rosso vivo.

Quando visitare le cascate "che scompaiono"

Il risultato è un panorama davvero mozzafiato con l'acqua limpida che precipita e la schiuma bianca che si viene a creare a valle. Quando è possibile vederle? Le condizioni insolitamente umide degli ultimi tempi hanno portato a piene consecutive nel 2023, nel 2024 e ora anche nel 2026. Attualmente le cascate sono attive ma, stando alle stime, dureranno solo per altre poche settimane, con livelli di acqua che variano nel corso della giornata, arrivando a una portata massima nel tardo pomeriggio. Solo nei primi giorni di marzo sono state registrate oltre 10.000 visite e con l'arrivo della primavera questi numeri sono destinati a crescere. Per raggiungere le cascate bisogna fare un'escursione di circa 30 minuti ma il percorso è adatto anche ai principianti: sarebbe bene, però, affrettarsi, così da ammirarle in tutta la loro bellezza prima che si asciughino.