Giorgia Palmas in vacanza in Sardegna: qual è la spiaggia incontaminata che ha visitato

Giorgia Palmas è tornata in Sardegna, la sua terra natale, per le vacanze estive ma ha deciso di evitare Porto Cervo, la località balneare scelta dalla maggior parte delle star. Dove si trova la spiaggia incontaminata che ha visitato?

Mancano pochi giorni all'inizio di agosto ma le star hanno dato il via alle vacanze già da diverse settimane. Giorgia Palmas non fa eccezione e, dopo aver festeggiato i 18 anni della sua prima figlia, Sofia Bombardini, è tornata in Sardegna, la terra in cui è nata. Ora sta trascorrendo le giornate in compagnia del marito Filippo Magnini e della secondogenita Mia, mostrando i luoghi da sogno visitati sui social. Dove si trova, ad esempio, la spiaggia incontaminata e con uno spettacolare mare verde in cui è stata nelle ultime ore?

Giorgia Palmas sceglie Villasimius per le vacanze

Sebbene Porto Cervo sia la località sarda più amata dalle star italiane in estate, Giorgia Palmas ha deciso di andare in "controtendenza". Complice il fatto che è originaria di Cagliari, per le vacanze ha puntato tutto su una delle sue provincie, Villasimius, famosa per le spiagge di sabbia bianca, per il mare limpido e azzurro e per la natura protetta. Nelle ultime ore, in particolare, si è lasciata immortalare in versione sirena mentre fa il bagno nelle acque cristalline di una spiaggia isolata e incontaminata, di quale location si tratta? Di Cuccureddus, una spiaggia decisamente poco conosciuta ma dalla bellezza mozzafiato.

Giorgia Palmas sulla spiaggia di Cuccureddus

Come si raggiunge la spiaggia di Cuccureddus

La spiaggia di Cuccureddus si trova nel comune di Villasimius e viene considerata tra le più belle del sud della Sardegna. Contraddistinta da una spiaggia bianca finissima, si trova "incastrata" tra due scogliere e alle sue spalle ha sia la macchia mediterranea che un'area archeologica omonima.

Spiaggia di Cuccureddus

Il suo punto forte? Le acque verdi con sfumature che vanno dallo smeraldo al turchese (a seconda delle correnti). Come può essere raggiunta? A causa della privatizzazione dei terreni circostanti, non esiste un sentiero che conduce direttamente alla location, dunque la si può visitare solo arrivando via mare in barca oppure superando a nuoto una delle scogliere. Questo è il motivo per cui ha mantenuto intatto il suo animo selvaggio. In quanti sognano di fare un salto qui durante la loro prossima vacanza in Sardegna?