Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, festeggia i 18 anni in abito monospalla e bracciale da 700 euro

Sofia Bombardini, la prima figlia di Giorgia Palmas, ha compiuto 18 anni e ha festeggiato in famiglia con la mamma, la sorella e Filippo Magnini. Cosa ha indossato per la giornata speciale?

Ieri, 15 luglio 2026, è stata una giornata da ricordare in casa di Giorgia Palmas: la sua prima figlia Sofia, nata dalla relazione finita con Davide Bombardini, ha raggiunto un traguardo speciale, i 18 anni. La mamma, super emozionata, fin dalle prime ore del mattino si è servita dei social per farle delle dediche speciali, poi in serata ha partecipato agli intimi festeggiamenti in famiglia. L'ultima volta che la neo-maggiorenne era apparsa sui social era stato nel giorno del suo diploma, ora è tornata in una nuova versione glamour. Cosa ha indossato la per spegnere le candeline?

Come ha festeggiato i 18 anni Sofia Bombardini

"Con quel sorriso, quel carattere e quegli occhi dolci non potevi che nascere nel cuore dell’estate, baciata dal sole e cullata dal vento della Sardegna. Nel vortice del tempo che vola via sei ancora la mia bambina ma sei anche già la donna che diventerai, non sarà sempre tutto facile ma io sarò sempre allo stesso posto, al tuo fianco", sono state solo alcune delle parole usate da Giorgia Palmas per fare gli auguri social alla figlia Sofia. I festeggiamenti per i 18 anni sono cominciati a ora di pranzo, quando la famiglia al completo si è concessa una giornata al mare, in occasione della quale la ragazza ha spento una grossa candelina a forma di 18 in bikini e con un copricostume a effetto crochet. In serata, poi, si è tenuto il party casalingo ed è stato Filippo Magnini a documentarlo, con tanto di toccante dedica Instagram.

I primi festeggiamenti in spiaggia

Sofia Bombardini con il bracciale griffato

Cosa ha indossato Sofia Bombardini per rendere i suoi 18 anni super glamour? Come documentato dagli scatti comparsi sui social, ha puntato tutto sul marrone, uno dei colori must dell'anno, sfoggiando un mini dress monospalla dalla silhouette aderentissima, un modello "seconda pelle" con un drappeggio dai dettagli gold intorno al punto vita. Ha lasciato la spalla scoperta, rivelando il segno del bikini, e non ha rinunciato a un tocco prezioso: al polso ha infatti portato l'iconico Clic H di Hermès, il bracciale rigido e smaltato simbolo della Maison francese (prezzo 690 euro). Capelli sciolti, make-up naturale e abbronzatura dorata: Sofia ha ereditato fascino e bellezza da mamma Giorgia. Seguirà le sue orme nel mondo dello spettacolo?