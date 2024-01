Georgina Rodriguez, compleanno alle Maldive: festeggia i 30 anni nel resort da 14mila euro a notte Georgina Rodriguez ha appena compiuto 30 anni e per festeggiare in modo speciale è volata alle Maldive con la famiglia: ecco quanto costa una notte nel resort da sogno scelto per la vacanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Georgina Rodriguez ha compiuto 30 anni il 27 gennaio e non ha potuto fare a meno di festeggiare l'evento speciale in modo unico. Per lei niente party scatenati o feste a sorpresa, per celebrare al meglio la "cifra tonda" ha preferito organizzare una vacanza oltreoceano. Qualche giorno fa è partita con Cristiano Ronaldo e i figli alla volta delle Maldive, documentando alcuni dettagli del viaggio sui social, dal volo a bordo del jet privato ai primi scatti sullo sfondo delle spiagge paradisiache del luogo. Dove sta soggiornando la nota modella? In un resort di lusso costruito su uno degli atolli nel bel mezzo dell'Oceano Indiano: ecco tutti i dettagli della splendida location.

Georgina Rodriguez, qual è il resort alle Maldive in cui soggiorna

Per festeggiare i suoi 30 anni in modo speciale Georgina Rodriguez ha organizzato una vacanza in famiglia alle Maldive. È partita due giorni fa col suo jet privato e in poche ore ha raggiunto il resort Joali Maldives, un vero e proprio paradiso terrestre situato sull'isola di Muravandhoo, nell'atollo di Raa, nel nord delle Maldive.

Georgina Rodriguez alle Maldive

Si tratta di una struttura dotata di 73 ville e residence privati, tutti costruiti o sulla spiaggia o sull'acqua. Una spa ispirata all'ambiente tropicale, un centro fitness con istruttori specializzati, 4 ristoranti che offrono cucina fusion creativa, bar con cabine a sfioro, spiagge paradisiache e mare iridescente: il resort offre ogni tipo di servizio e di comfort.

Leggi anche Georgina Rodriguez festeggia il compleanno: look total white e maxi torta per i 29 anni

Georgina Rodriguez al resort Joali Maldives

La vacanza di lusso di Georgina Rodriguez

Al di là del totale relax, il resort Joali Maldives dà anche la possibilità di darsi allo snorkeling, al wakeboarding su yacht noleggiati, alle escursioni in dhoni o all'incontro con le comunità locali.

Joali Maldives

Quanto costa trascorrere una notte in questo paradiso? Si parte dai 4.300 euro per una villa con piscina privata e terrazza sul mare, mentre per una villa sulla spiaggia con piscina e due camere da letto extra large si arriva a oltre 14.000 euro.

Una delle ville sulla spiaggia con piscina

Considerando che Georgina Rodriguez è in vacanza con Cristiano Ronaldo e i 5 figli, probabilmente ha puntato tutto su quest'ultima soluzione. Cena in spiaggia con gli amici, un video speciale con le immagini di famiglia, un maxi fascio di rose rosse ricevuto allo scoccare della mezzanotte: il 30esimo compleanno della modella è stato letteralmente da sogno.