Georgina Rodriguez come una regina: brilla col gioiello in oro e diamanti da 66 mila euro

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez indossa collier Pasquale Bruni, Ph. Esra Sam

Georgina Rodriguez è la cover girl del nuovo numero di Hia Magazine, un mensile femminile arabo molto diffuso nel Paese. L'influencer e modella vive da ormai più di un anno in Arabia Saudita: si è trasferita lì col compagno Cristiano Ronaldo e i loro cinque figli, in seguito al passaggio del calciatore all'Al-Nassr Football Club nella Saudi Professional League. La loro permanenza nella città di Riyadh è legata a una concessione eccezionale: sono infatti stati esentati dalle leggi saudite che impediscono alle coppie non sposate di convivere nel Regno. La 30enne (compiuti a gennaio e festeggiati alle Maldive) ama molto la sua nuova vita, come ha raccontato nell'intervista. Nelle foto del servizio fotografi ondossa look esclusivi e gioielli preziosi.

Georgina Rodriguez in copertina

Nell'intervista rilasciata alla rivista, Georgina Rodriguez si è soffermata molto sul grande cambiamento che il trasferimento ha portato nella sua vita. Lo han fatto per amore, sentimento che l'ha guidata spesso nelle sue scelte. In Arabia Saudita si è sentita subito ben accolta e amata, non ha avuto difficoltà a inserirsi in una nuova cultura, in un posto così diverso da quello delle sue origini. Ai suoi figli vuole insegnare proprio questo: l'apertura mentale, il superamento delle barriere. Ponti, non confini. "Amo Riyadh e la sua gente e sento il loro sincero amore per il mio compagno di vita e per me personalmente" ha detto, grata dell'accoglienza che è stata riservata a tutta la sua famiglia. "Ci hanno accolto e abbracciato con un caloroso benvenuto. Siamo stati in grado di adattarci magnificamente e siamo felici di vivere questo nuovo capitolo della nostra vita familiare, poiché stiamo davvero trascorrendo dei momenti meravigliosi alla scoperta di questo meraviglioso Paese" ha aggiunto.

Collier Pasquale Bruni

Georgina Rodriguez, il look da Mille e Una Notte

"Seguo lo stile e la cultura locale ovviamente, amo mescolarli con il mio look personale. Adoro indossare gli abaya e ho una collezione meravigliosa che proviene da designer e amici di ogni parte del mondo. Sono felice di indossare i loro pezzi in molte occasioni ed eventi" ha spiegato, a proposito dei suoi outfit, che chiaramente hanno risentito delle nuove influenze. Uno dei look sfoggiati nel servizio fotografico è proprio di Yousef Akbar, stilista nato e cresciuto a Jeddah, in Arabia Saudita, fondatore del brand omonimo. Gli altri look sono firmati Naked, Nicolas Jebran, Oscar De La Renta, Zhaoyi Yu Couture. Ogni look ha abbinato a scintillanti e preziosi gioielli di Pasquale Bruni, Maison di cui indossa spesso le creazioni nei momenti speciali (per esempio a Venezia 2023). In particolare, spicca un collier indossato a mo' di tiara, poggiato sul capo. È un gioiello in oro bianco 18 carati e diamanti della collezione Goddess Garden, impreziosito da un elegante fiocco in velluto sul retro. Sul sito ufficiale costa 66.300 euro.