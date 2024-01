Georgina Rodriguez diva del red carpet: brilla con abito di cristalli e gioielli di diamanti Georgina Rodriguez ha partecipato ai Joy Awards 2024 di Riyadh: ha scelto un look scintillante con preziosi gioielli di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da ormai più di un anno, la vita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è in Arabia Saudita, visto che il calciatore ha firmato un contratto con l'Al-Nassr. Uno degli eventi più prestigiosi del mondo saudita è una kermesse nota come Joy Awards che si tiene a Riyadh e che premia personalità di spicco di diversi settori, dallo sport alla musica al cinema, per un totale di 15 categorie. La quarta edizione si è svolta presso il prestigioso teatro Bakr Al-Sheddi. La modella, già presente lo scorso anno, è tornata nuovamente sul red carpet (che è in realtà un tappeto color lavanda!) dove ha ammaliato tutti con un look da vera diva. Presenti anche Eva Longoria, Gloria Gaynor, Anthony Hopkins e John Cena.

Georgina Rodriguez brilla sul red carpet

Nel 2023 Georgina Rodriguez in occasione dei Joy Awards aveva scelto un elegantissimo look in velluto blu notte, con capo coperto e preziosissimi gioielli di diamanti. Quest'anno, la compagna di Cristiano Ronaldo è tornata alla kermesse: è stata proprio lei ad annunciare uno dei premiati della serata e a consegnargli il riconoscimento. Nuovamente ha catturato l'attenzione dei presenti, ma con un outfit diverso.

Georgina Rodriguez in Lena Berisha

Stavolta, la modella ha puntato su un look glamour da vera diva, scintillante dalla testa ai piedi. L'effetto sparkling è uno dei suoi preferiti nelle grandi occasioni, quelle dove vuole brillare, come a Cannes 2022, dove ha sfilato con un abito fatto interamente di cristalli. A Riyadh stavolta ha sfoggiato un abito custom, dunque realizzato appositamente per lei da Lena Berisha, brand che veste star come Beyoncé e le Kardashian.

Georgina Rodriguez indossa gioielli Chopard

Georgina Rodriguez ha scelto un vestito strapless con maxi spacco e corpetto "appuntito". Lo ha abbinato a un paio di guanti lunghi neri in velluto e décolleté nere con tacco vertiginoso. Immancabili i preziosi gioielli di diamanti: vistoso collier e bracciale firmati Chopard, brand di cui indossa spesso le creazioni di Alta Gioielleria. Lo styling è del suo fidato consulente d'immagine Dav Martens, lo stesso che l'ha accompagnata anche nell'avventura del Festival del Cinema di Venezia 2023 (dove ha infiammato il red carpet in rosso fuoco).