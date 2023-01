Georgina Rodriguez sul red carpet tra diamanti e velluto: perché ha sfilato a capo coperto Sul red carpet dei Joy Awards Georgina Rodriguez ha indossato un abito di velluto impreziosito da gioielli di diamanti. Ha sfilato con capo e braccia coperti.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez in Ali Karoui Couture

Ora che Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto biennale da record con la squadra di calcio Al-Nassr, la nuova casa di Georgina Rodriguez è l'Arabia Saudita. La coppia e i loro cinque figli si sono già trasferiti in un alloggio provvisorio, in attesa di trovare casa. Sabato la modella ha preso parte a uno degli eventi più prestigiosi del Paese: ha sfilato sul red carpet dei Joy Awards di Riyadh sabato sera, kermesse che celebra e premia attori, cantanti e sportivi del mondo arabo.

Chi ha firmato il look di Georgina Rodriguez

La 28enne per il red carpet della serata di gala ha scelto un abito di velluto blu notte del designer Ali Karoui. Il tunisino ha già vestito la compagna di Cristiano Ronaldo in passato, in occasioni di spicco come il Festival di Cannes 2022 (dove ha rubato la scena con uno scintillante abito argentato) e i Latin Grammy. Stavolta per lei ha disegnato questo vestito lungo senza spalline, con maxi spacco e cintura in vita con fibbia di cristalli.

Georgina Rodriguez in Ali Karoui Couture

I guanti lunghi sono un dettaglio glamour che richiama le grandi dive dell'epoca d'oro di Hollywood, a cui si aggiunge il "cappuccio" di chiffon, un foulard delicatamente poggiato sia sul capo che sulle spalle. La modella ha completato il sofisticato look con un paio di décolleté dorate del brand di lusso italiano Le Silla e gioielli di diamanti firmati Baharaini Kooheji, un brand arabo.

Leggi anche Manette in oro e diamanti: il prezioso bracciale di Georgina Rodriguez dal significato romantico

Georgina Rodriguez in Ali Karoui Couture

Perché ha sfilato con guanti e copricapo

Georgina Rodriguez ha reso più discreto il suo elegante look da diva grazie ai guanti e al copricapo. Questa scelta di stile è dovuta al rigido codice di abbigliamento dell'Arabia Saudita, che ora è tenuta a seguire. Sebbene alle donne ora siano concesse più libertà rispetto al passato, resta un Paese più restrittivo rispetto all'Occidente, anche sul fronte dell'abbigliamento.

Georgina Rodriguez indossa gioielli Kooheji

Ora la compagna di Cristiano Ronaldo deve necessariamente adeguarsi alle tradizioni del posto: alle donne viene chiesto di vestirsi in modo modesto, non è consentito indossare indumenti corti, aderenti e attillati. Le donne inoltre indossano l'hijab ed è per questo che anche la modella, per sfilare sul tappeto rosso, ha scelto di raccogliere i capelli e coprire il capo. Per lo stesso motivo non ha mostrato le braccia.