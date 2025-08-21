Geolier e Chiara Frattesi in Tanzania: il safari resort costa oltre 10mila euro a notte

Dove stanno trascorrendo le vacanze Geolier e Chiara Frattesi? In Tanzania in un safari resort da mille e una notte: ecco com’è fatto e quanto costa.

L'ultimo anno per Geolier è stato ricco di grandi successi e non solo perché ha continuato a spopolare con le sue hit, ha anche infiammato l'Ippodromo di Agnano, a Napoli, durante due date da sold-out, annunciando che l'anno prossimo approderà allo stadio Maradona con un nuovo mega concerto. Per lui, dunque, è arrivato il momento del meritato riposo. A fargli compagnia non poteva che essere la fidanzata Chiara Frattesi che, dopo essersi mostrata sui social col bikini "fruttato", ora ha documentato la vacanza di coppia esotica e wild. I due sono volati in Tanzania e stanno soggiornando in un safari resort da mille e una notte.

Geolier e Chiara Frattesi nella savana della Tanzania

Dove stanno trascorrendo le vacanze estive Geolier e Chiara Frattesi? Per loro niente mare o location esotiche, hanno preferito un viaggio wild in Tanzania. Stanno soggiornando al Four Seasons Safari Lodge Serengeti, un resort nel bel mezzo della savana situato su piattaforme e passerelle elevate che permettono di ammirare leoni, elefanti, leopardi e rinoceronti direttamente dal balcone privato della propria camera.

Geolier in Tanzania

Naturalmente tutto avviene sotto la costante protezione delle tribù Masai locali, che sono liete di offrire anche la possibilità di portare personalmente gli ospiti nella savana nelle loro auto 4×4 oppure a bordo di mega mongolfiere. All'interno della struttura non mancano i piccoli angoli rilassanti, dalla piscina a sfioro immersa nella natura all'enorme spa.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti

Il resort safari immerso nella savana

Quanto costa trascorrere una giornata in questo paradiso? Il prezzo varia a seconda della tipologia di camera scelta: si parte da un minimo di 3.o00 euro per una suite con terrazza e vista sul pozzo d'acqua, si passa a oltre 7.500 euro per una suite con piscina e due camere da letto.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti

Infine, si arriva a 11.800 euro per una villa presidenziale con tre letti king, terrazza, piscina privata e bagno con vista sulla savana. Le tariffe includono tutte tre pasti al giorno (inclusi vini, birre e liquori). In quanti sognano una vacanza tanto sofisticata ma allo stesso tempo all'insegna delle esperienze selvagge?