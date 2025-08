Dove vedere le stelle cadenti: i luoghi migliori e le esperienze di viaggio perfette per l’astroturismo

Agosto è il mese delle stelle cadenti e della notte di San Lorenzo. In tutt’Italia ci sono iniziative per chi vuole alzare gli occhi al cielo e godersi lo spettacolo della natura.

Il mese di agosto, con la fatidica notte di San Lorenzo, è quello in cui si riscopre l'astroturismo, attività che appassiona un numero crescente di persone. Le vite frenetiche di oggi, infatti, ci rendono bisognosi di ritagliarci momenti di relax e tranquillità: cerchiamo di allontanarci dalla città, di immergerci nel silenzio, di stare a contatto con la natura e godere delle sue bellezze. Organizzare viaggi per ammirare le stelle è l'ideale, perché permette di conciliare tutti questi aspetti. Non a caso, il trend è in crescita e sempre più viaggiatori optano per destinazioni che si prestano all'astrotourism. È un nuovo modo di viaggiare e le strutture ricettive, intercettando la tendenza, si stanno organizzando per offrire esperienze complete di osservazione della volta celeste.

Dove ammirare le stelle cadenti in Italia

Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly, ha ideato la Certificazione "I Cieli più belli d’Italia" per valorizzare e promuovere l'astrotourism in Italia e all'estero. Sono tantissime le strutture e i borghi selezionati: tutti permettono di ammirare il cielo notturno nel pieno della sua bellezza. Ne è un esempio il piccolo borgo lombardo Capo di Lago, frazione di Darfo Boario Terme (BS). In Lazio invece, Borgo di Labro possiede due siti osservativi: La Valle Avanzana e Le Querce. Ci sono tanti altri incantevoli siti in tutte le regioni d'Italia: Podere la Doccia nella campagna aretina, il Castello di Petroia a Gubbio, Rifugio Averau in Veneto.

Instagram @rifugio_montfallere

Esperienze in programma per chi vuole osservare il cielo

StarsBOX offre la possibilità di dormire sotto le stelle ad alta quota, all'interno di tende/capanne con tetto apribile, soluzione perfetta per agevolare l'osservazione notturna rendendola comoda e piacevole. Gli ideatori del progetto e del marchio sono Fabio Revetria e Lara Sappa, architetti dello studio Officina82, che ha disegnato il design della tenda/capanna. La rete di StarsBOX si sta espandendo: dalle cime delle Alpi Liguri alle colline della Langa, dai boschi dell’Appenino agli uliveti della Liguria, dal verde della Maremma alle Marche fino al Parco delle Madonie, passando per Roma e il Salento.

Instagram @starsbox_official

Il Quellenhof Luxury Resort Passeier è un posto davvero speciale in cui passare la notte di San Lorenzo. La struttura mette a disposizione dei suoi ospiti lo Sky Chalet, una suite presenta nella struttura, con osservatorio astronomico privato dove poter ammirare il cielo in totale relax, senza allontanarsi dall'intimità della propria stanza, arricchita di piscina e jacuzzi private. Non è tutto. Il tetto della stanza è stato costrurito in modo da trasformarsi in uno schermo cinematografico.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Altra location d'eccellenza per il digital detox e l'astrotourism è l'Adler Lodge Alpe, un paradiso naturale incontaminato, dove l'inquinamento luminoso è ridotto al minimo e la quiete regna sovrana. Per questo il cielo notturno regala spettacoli mozzafiato e si presta particolarmente all'osservazione. Situato nel cuore dell’Alpe di Siusi, questo rifugio si trova a 1.800 metri di altitudine: è una posizione privilegiata, che lo rende un punto d’osservazione unico per ammirare la volta celeste in totale pace e tranquillità.

Adler Lodge Alpe

Le notti di San Lorenzo sotto le stelle è un tour organizzato nella Valle dell'Inferno del Vesuvio con tanto di degustazione, nelle notti di San Lorenzo (dal 7 al 13 agosto). Si parte da quota 980 m (Rifugio Imbò): appuntamento alle 18.15 per una passeggiata di tre ore e mezza alla scoperta di uno dei sentieri più affascinanti del Parco Nazionale. È previsto il raggiungimento della colata lavica del 1929, dove ammirare una delle più belle formazioni di lave a corda del vulcano, con un panorama mozzafiato. Per chi resta a Milano, l'appuntamento imperdibile è al Planetario, per la San Lorenzo's Night: un'osservazione guidata con Monica Aimone, esperta d'astronomia. Tre gli orari disponibili: ore 16.30, ore 18.30, ore 21.00.

Instagram @rifugio_montfallere

L'Osservatorio Astronomico Helmut Ullrich sul Col Druscié, a circa 2000 metri di quota, ha organizzato per il 12, 14, 19 e 23 agosto le Astrocene: cene gourmet in rifugio (in collaborazione col ristorante Freccia nel Cielo) seguite da osservazioni guidate delle stelle con esperti. Un'ulteriore opzione è quella offerta da Rifugio Mont Fallère: la Serata Astro di sabato 23 e domenica 24 agosto, con osservazione astronomica per ammirare la Nebulosa ad Anello della Lira, l'Ammasso Globulare di Ercole, le stelle doppie Albireo e Mizar e le stelle del Triangolo Estivo: Vega, Deneb e Altair.