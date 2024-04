video suggerito

Astro-turismo: che cos’è e perché è sempre più gettonato Avete mai sentito parlare di astro-turismo? Ecco cos’è e per quale motivo sta diventando un trend sempre più gettonato nel settore travel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiare è uno dei piaceri della vita e non sorprende che siano milioni le persone che ogni anno partono alla scoperta degli angoli più splendidi e nascosti al mondo. Stando ai dati raccolti dal World Tourism Barometer, il turismo internazionale non solo sta per tornare ai livelli pre-pandemia (basti pensare al fatto che il 2023 è stato chiuso con un fatturato di 1.400 miliardi di dollari) ma sembra anche essere pronto per evolversi. A quanto pare, infatti, i turisti sono sempre di più alla ricerca di nuovi modi di viaggiare, così da rendere la vacanza qualcosa di unico. L’esperienza che anno dopo anno sta diventando sempre più richiesta? Quella dell’astro-tourism: ecco cos’è e per quale motivo è super gettonata.

Cos'è l'astro-turismo

Il World Tourism Barometer ha stilato la lista dei 10 trend più innovativi del settore travel e tra i primi posti si è classificato l’astro-turismo, di cosa si tratta? Di un viaggio organizzato per godersi la bellezza delle stelle, lontani dalla confusione cittadina e dall’inquinamento luminoso. Via libera, dunque, all’avventura e alle atmosfere wild: tutto quello che occorre per un’esperienza di questo tipo è una località remota e decisamente poco illuminata. In una notte serena si potrà così ammirare uno spettacolo di stelle scintillanti o addirittura l’aurora boreale. Una star che ha già sperimentato una vacanza simile? Tom Hanks, che sui social non ha esitato a documentare la sua passione per l’astronomia.

Perché i viaggi wild sono sempre più richiesti

A seguire in lista troviamo il turismo sportivo, dunque le vacanze organizzate in base ai diversi eventi di settore, dalle Olimpiadi ai Mondiali di calcio, ma anche il gig-tripping, ovvero i viaggi da “groupie”. Che si tratti di una rockstar o di un calciatore, non importa, sono moltissimi i fan disposti a seguire i loro idoli in ogni parte del mondo. Ci sono poi i skip-gen travel organizzati in coppia da nonni e nipoti, i coolcationing, cioè le vacanze “al fresco” ben lontane dalle temperature roventi registrate negli ultimi anni, e i fitness travel per tenersi in forma viaggiando. Come non nominare gli slow e silent travel, le vacanze immerse nella natura utili a prendere le distanze dal frenetico mondo contemporaneo? Insomma, le esperienze a disposizione dei turisti sono davvero le più svariate ma tutte sottolineano il bisogno di distaccarsi dal normale stress quotidiano, così da concedersi davvero dei momenti in cui si “stacca la spina” e ci si circonda solo di bellezza.