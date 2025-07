Sagre ed eventi nel weekend del 19 e 20 luglio: cosa fare regione per regione

È tempo d'estate e di godersi gli eventi all'aperto che la stagione offre. Sagre, passeggiate, concerti, serate danzanti, festival musicali: è il momento dell'anno perfetto per uscire e divertirsi. Vale soprattutto per chi vede le ferie come un lontano miraggio ed è ancora in città, perché dovrà aspettare ancora um po' per partire alla volta delle vacanze. Ecco cosa c'è in programma regione per regione.

Street Food Trastevere alla Festa de' Noantri a Roma

Tanto buon cibo è in arrivo a Trastevere, iconico quartiere romano, in occasione della celebre Festa de' Noantri. In Piazza Mastai, a due passi da viale Trastevere, prenderà forma un villaggio dove vivere un’esperienza di puro street food: protagoniste non solo le ricette tipiche della tradizione romana, ma di tutte le regioni d'Italia. Il tutto accompagnato da intrattenimento, giochi di luci, musica dal vivo. Sarà un grande ristorante a cielo aperto, sotto le stelle della capitale, dove assaggiare di tutto: supplì, porchetta, carciofo alla giudia, arancini, cannoli, pane e panelle, panzerotti, olive ascolane, arrosticini di pecora.

Eventi in Piemonte, a Tornino c'è la Capitale della magia

Il Campionato Mondiale della Magia è il più importante evento del settore, che si svolge ogni tre anni dal 1948. Quest'anno è cominciato il 14 luglio al Centro Congressi del Lingotto di Torino e sta volgendo al termine. Sabato 19 luglio è previsto l'evento conclusivo, il gran finale: giungeranno in città 5000 maghi e illusionisti da 51 Paesi del mondo, pronti a intrattenere con spettacoli mozzafiato, performance e incontri dedicati a curiosi e appassionati. Ci saranno i famosissimi artisti Xavier Mortimer e Miguel Munoz; tra gli ospiti anche Silvan, Arturo Brachetti, il Mago Forrest, Raul Cremona.

Eventi in Veneto: a Jesolo i finalisti del Premio Campiello

Jesolo ospita la seconda edizione di Jesolo Libri. Parole e idee nella cornice di Piazza Milano. In particolare sabato 19 luglio alle ore 21.00 si alternerà sul palco, come di tradizione, la cinquina del Premio Campiello. Presenti: Marco Belpoliti con “Nord Nord” (Einaudi), Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza), Monica Pareschi con “Inverness” (Polidoro), Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Feltrinelli) ed Fabio Stassi con “Bebelplatz” (Sellerio). Ci sarà anche la giornalista Maria Pia Zorzi. Come tutti gli appuntamenti, anche questo è a ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Sere FAI d'Estate in Lombardia nel weekend del 19 e 20 luglio

"Astronomi per una notte" è la serata in programma nell'ambito della rassegna Sere FAI d'Estate in Lombardia. I partecipanti vivranno un'esperienza unica, immergendosi nella natura che circonda il millenario Monastero di Torba. Oltre alla possibilità di visitare il Monastero al calar del sole, si potrà anche assistere alla conferenza in cui si parlerà delle scoperte che hanno rivoluzionato la conoscenza delle galassie, con tanto di osservazione della volta celeste con la sapiente guida degli astronomi dell'Osservatorio G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori (Varese). In programma nella stessa serata anche un evento a Palazzo Moroni (Bergamo): la proiezione in lingua originale con sottotitoli di Il libro della giungla (Usa, 2013) di Wolfgang Reitherman. Domenica 20 luglio, invece, è protagonista Villa Necchi Campiglio a Milano con "Aperitivo all'ombra delle magnolie", allietati dalla musica di Bolla Trio.

Monastero di Torba

Torna la Festa del Redentore a Venezia

La Festa del Redentore è l'evento più atteso e amato dai veneziani, la regina delle feste in città. Quest'anno è dedicata a una figura molto nota: a Giacomo Casanova, nel trecentesimo anniversario della sua nascita. Dal pomeriggio del sabato i festeggiamenti vanno avanti per tutta la notte sulle barche, lungo i canali e nei palazzi storici. Il momento clou è lo spettacolo pirotecnico sul Bacino di San Marco. Sabato 19 luglio per circa 40 minuti la laguna diventerà un teatro a cielo aperto con oltre 6.000 fuochi d’artificio e un fronte di fuoco lungo 420 metri.

L'ottava edizione di Arteparco nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Giunto alla sua ottava edizione, Arteparco si conferma oggi un appuntamento ormai consolidato nel panorama dell’arte contemporanea. L'iniziativa dal 2018 valorizza il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise attraverso una serie di eventi di arte contemporanea. Quest'anno l'inaugurazione spetta alla presentazione di Stasis, opera di Velasco Vitali. L'opera rende omaggio alla fauna del Parco e propone una riflessione sul concetto di equilibrio. Percorrendo i sentieri C1 e C2 del Parco, è possibile imbattersi negli interventi di artisti dalla cifra stilistica eterogenea che, nel corso degli anni, si sono confrontati con questo contesto incontaminato: Marcantonio, Matteo Fato, Alessandro Pavone, Sissi, Valerio Berruti, Accademia di Aracne e megx.

Velasco Vitali, Stasis, schizzo

‘a Chiena: in Campania si lanciano secchiate d'acqua

‘a Chiena è la Festa dell'Acqua che si tiene ogni anno vicino Salerno, a Campagna per la previsione. È un evento folkloristico a cui i cittadini tengono moltissimo e che attira molti turisti incuriositi da questa manifestazione così vivace e particolare. L'evento conclusivo si svolgerà il 24 agosto, serata dedicata alla festa finale. Ma domenica 20 luglio è in programma un imperdibile evento a pagamento. In alcune domeniche estive, infatti, viene organizzata una passeggiata tra le strade del paese: si comincia alle 12 e poi alle 15.30 c'è il momento dedicato alle caratteristiche secchiate d'acqua che ci si lancia reciprocamente, in una sorta di sfida giocosa. Si accede con un ticket di 9 euro circa a persona, che include anche il servizio di deposito bagagli ed il servizio guardaroba. La manifestazione non prevede spreco di acqua. Lo straripamento del fiume Tenza, voluto, fa sì che l'avqua inondi le strade cittadine, ma questa parziale deviazione di acqua viene poi incanalata di nuovo nel letto naturale del fiume attraverso un apposito tombino.