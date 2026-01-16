Qual è la tipologia di vacanza più richiesta del 2026 (e dove bisogna organizzarla)

Il 2026 si preannuncia un anno chiave per il settore travel: stando ai dati dell' Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, quest'anno si supereranno i numeri pre-pandemia, dunque saranno milioni i turisti che si metteranno in viaggio. C'è chi considera la vacanza un'occasione per riposarsi e chi, invece, si riempie le giornate di escursioni ed esperienze: la cosa certa è che in ogni caso le ferie vengono considerate un modo per staccare la spina dalla normale quotidianità. Quali sarà la tipologia di viaggio più gettonata dei prossimi mesi?

Cosa sono i viaggi "trasformativi"

Secondo il World Travel & Tourism Council, i viaggi più richiesti sono quelli "trasformativi", ovvero quelli che offrono esperienze di crescita personale e di connessione con l'ambiente. Il National Geographic ha analizzato questo trend, rivelando la tipologia di vacanza più gettonata che è già stata prenotata nel 2026. Complice l'interesse per l'astronomia nato nel periodo post-covid, sono diventati super popolari i luoghi in cui si possono ammirare le stelle. Si tratta di location che offrono veri e propri safari, durante i quali si trascorrono le nottate svegli con il "naso all'insù" per ammirare i meravigliosi scintillii nel cielo. Si possono riconoscere le costellazioni o semplicemente aspettare le stelle cadenti per esprimere un desiderio, la cosa certa è che si rivela sempre un'esperienza super suggestiva.

Northumberland International Dark Sky Park

Dove organizzare un safari per ammirare le stelle

Qual è il luogo che offre una posizione privilegiata su un meraviglioso cielo stellato? L'Osservatorio Kielder, un osservatorio astronomico pubblico situato nel cuore del Northumberland International Dark Sky Park. Si trova in una struttura in legno nel bel mezzo della foresta e viene gestito da un ente di beneficenza educativo che organizza oltre 700 eventi all'anno, rivolgendosi a visitatori di tutte le età. Il periodo migliore per farci un salto è l'inverno, quando il sole tramonta alle 16 e le notti sono lunghissime. I prezzi partono da 25 sterline per gli eventi per bambini e arrivano a 59 sterline per l'esperienza Dark Sky Discovery (che si svolge tra le 23 e l'1). In quanti organizzeranno qui la loro prossima vacanza?