Dov’è stato girato “Wonka”: tutte le location del film con Timothée Chalamet

Timothée Chalamet in Wonka

Esce il 14 dicembre, nelle sale di tutto il mondo Wonka, l'attesissimo film con Timothée Chalamet che interpreta il cioccolatiere nato dalla penna di Roald Dahl. La pellicola si posiziona idealmente come una sorta di prequel della Fabbrica di cioccolato, il film che vedeva nel ruolo del protagonista Johnny Depp. Il musical racconta le vicende del giovane Willy Wonka e del suo incontro con gli Umpa Lumpa. Ma dov'è stato girato Wonka?

Timothée Chalamet in Wonka

Le location di Wonka

Il regista britannico Paul King ha deciso di girare Wonka interamente in Inghilterra, suo Paese d'origine. Il mondo magico creato da Roald Dahl è stato ricostruito quasi del tutto a 29 chilometri da Londra, a Watford. A nord della piccola città, a Leavesden per la precisione, si trovano gli studi della Warner Bros, luogo già diventato celebre per aver ospitato gli interni di Hogwarts in Harry Potter.

Timothée Chalamet e Hugh Grant in Wonka

Lo scenografo Nathan Crowley ha raccontato che per realizzare il mondo fiabesco di Wonka ha avuto bisogno di tanti ingredienti, tanti quanti quelli necessari per uno dei dolci di Willy Wonka. Per questo non bastava Watford ma serviva girare il Regno Unito per trovare ulteriori location adatte.

Timothée Chalamet

Le scene girate a Londra

Le riprese di Wonka si sono spostate a Londra, all'interno della magnifica St.Paul Cathedral. La chiesa, che si trova nel quartiere finanziato della City, è usata per raffigurare gli spazi interni di un edificio la cui porta d'ingresso è stata ricostruita negli studi della Warner Bros.

La Cattedrale di St.Paul

Un'altra location londinese di Wonka è la Rivoli Ballroom, un'ex cinema e sala da ballo attivo negli anni Cinquanta. La sala si trova nel sud di Londra ed è l'unica che ancora mantiene le sembianze delle tipiche dance hall inglesi. Questo luogo magico, inoltre, sta conquistando gli scenografi hollywoodiani che l'hanno utilizzata per The Avengers e Legend.

La Rivoli Ballroom

Il terzo set londinese di Wonka è stato l'Eltham Palace, una residenza del 1300 con interni Art Deco, attualmente di proprietà della Famiglia Reale inglese. Dopo svariate peripezie, il palazzo storico è adesso la location di matrimoni da sogno oltre che di serie tv e videoclip, come quello di Shake it out di Florence and The Machine.

Eltham Palace

Le scene girate a Oxford

Oxford è una città molto amata dal mondo del cinema, soprattutto per quanto riguarda le pellicole storiche o quelle che raccontano grandi storie di formazioni. Il Ponte dei sospiri (Bridge of Sighs) di Oxford è protagonista della scena della giraffa che passa sotto un ponte, nata da una piccola gag tra il regista Paul King e lo scenografo Nathan Crowley. Insieme al Ponte dei Sospiri altre location di Oxford in cui sono state ambientate le scene sono l'Hertford College, la Radcliffe Camera e la Bodleian Library, oltre al magnifico Sheldonian Theatre. A Oxford sono ambientate tante scene dell'infanzia di Willy Wonka, uno dei filoni narrativi più importanti del film.

Il Ponte dei Sospiri a Oxford

Tante altre scene riguardo l'infanzia del cioccolatiere interpretato da Timothée Chalamet sono state girate anche a Mapledurham nell'Oxfordshire. Si tratta di un piccolo paese immerso nel verde, caratterizzato da un piccolo mulino medievale. Una località bucolica perfetta per le ambientazioni del primo Novecento, periodo in cui la storia dovrebbe essere ambientata, secondo quanto si può dedurre dal romanzo e dai costumi.

La Bodleian Library di Oxford

Le scene girate nel Dorset

Le scena iniziale del film è stata girata nella città portuale di Lyme Regis, nel Dorset, e che ha portato Timothée Chalamet sulle orme di Meryl Streep. Lyme Regis, infatti, è diventata celebre in tutto il mondo grazie al film La donna del tenente francese del 1981, nel quale Streep interpreta una dei protagonisti.

Uno scorcio di Lyme Regis