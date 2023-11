Timothée Chalamet alla prima di Wonka: il significato della preziosa collana che sembra fatta di caramelle Timothée Chalamet per la prima mondiale di “Wonka” a Londra indossa un completo a torso nudo impreziosito da un gioiello dal significato davvero particolare.

Uno dei film più attesi dell'anno sta finalmente per debuttare nelle sale cinematografiche. Il 14 dicembre arriva Wonka nei cinema italiani, il film con Timothée Chalamet che veste i panni del personaggio creato da Roald Dahl. Il 28 novembre si è tenuta la première mondiale del film a Londra, alla Royal Festival Hall. Sul red carpet, insieme ai colleghi Hugh Grant e Olivia Colman, il 27enne ha indossato un look genderless che ha mandato in delirio i fan.

Il look genderless di Timothée Chalamet

Timothée Chalamet in velluto rosa alla prima di Wonka

Il golden boy di Hollywood si è preso tutta la luce dei riflettori: l'attore ha sorpreso con un look genderless. Dopo il trench in pelle scelto in Giappone, uno stile che ha fatto suo mixandolo alle istanze Y2K, per la prima mondiale di Wonka ha optato per un completo rosa antico in velluto. La giacca e i pantaloni fanno parte della collezione donna della Primavera/Estate 2024 di Tom Ford. I reverse del tuxedo sono bordati con un satin rosa shocking che dà vita a un contrasto bilanciato, lo stesso che vediamo replicato sui pantaloni che imitano la banda laterale dello smoking. Ad attirare l'attenzione è stata la scelta di indossare il completo a torso nudo, come aveva già fatto agli Oscar 2022.

Timothée Chalamet in Tom Ford

Il gioiello ispirato ai colori di Wonka

L'abito rosa antico risplende anche grazie alla collana custom made realizzata appositamente da Cartier per il red carpet. Il gioiello in oro bianco è il risultato di 450 ore di lavoro ed è ispirato ai colori delle caramelle create da Willie Wonka: 964 smeraldi, opali blu si mischiano ad altre pietre preziose come tormaline rosa e smeraldi verdi per dare vita a questo collier scintillante.

La collana Cartier indossata da Timothée Chalamet

Quasi mille pietre preziose sono state utilizzate per creare non una semplice collana da red carpet, ma un accessorio che riflettesse la spontaneità e l'ironia dell'attore, come raccontato da Marie-Laure Cérèd, Direttrice Creativa di Cartier. Timothée Chalamet, house ambassador della Maison, e Cérèd si sono incontrati negli atelier dei Cartier nel cuore di Parigi e hanno lavorato insieme per creare l'esclusiva collana.

La collana custom made di Cartier

"Marie-Laure e io volevamo fare qualcosa di eclettico, un capolavoro di caramelle che fosse estremamente evocativo. Il giovane Wonka è colorato, ambizioso e brillante ed è un omaggio a questo personaggio e alla sua ingegnosità", ha dichiarato Chalamet. Il gioiello e l'abito riflettono la capacità innata di Chalamet di superare regole e stereotipi relativi alla moda di genere, stabilendo un dress code nuovo e innovativo che riflette il carattere e le pulsioni di una nuova generazione.

La lavorazione del collier