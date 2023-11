Timothée Chalamet, il trench in pelle in stile Matrix diventa un capo genderless Timothée Chalamet è impegnato in Giappone per la promozione del suo prossimo film, Wonk. Per l’arrivo in aeroporto, l’attore idolo della Gen Z ha indossato un capo che non è passato inosservato.

A cura di Arianna Colzi

Timothée Chalamet

Corteggiato da registi e brand di moda, Timothée Chalamet è sempre al passo con i tempi in fatto di stile. L'attore si trova in Giappone dove ha iniziato la promozione del suo prossimo film, Wonka, che uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre e nel quale interpreta il cioccolatiere più famoso al mondo. Il look total black scelto dal 27enne non è passato inosservato, soprattutto per un dettaglio da vera fashion icon.

Il look di Timothée Chalamet in Giappone

Timothée Chalamet sceglie un trench in latex oversize

Ora che lo sciopero degli attori di Hollywood è terminato, i divi e le dive sono tornati a promuovere i film in tutto il mondo. Durante il press tour in Giappone per promuovere Wonka, Timothée Chalamet sceglie un outfit genderless che ricorda tantissimo i look di Keanu Reeves in Matrix. Riccioli ribelli, occhiali da sole neri firmati Jacques Marie Mage e un trench nero in pelle che ha attirato l'attenzione degli appassionati di moda.

Il trench in latex nero lungo fino ai piedi viene direttamente dalle ultime passerelle di Parigi e fa parte della collezione donna Autunno/Inverno 2023-24 di Avellano. Il brand fondato dal giovane designer francese Arthur Avellano è noto nel mondo della moda per il massiccio utilizzo del latex, materiale che domina le sue collezioni. La sua idea di moda è genderless e non sorprende che Chalamet abbia scelto indossarlo. Il divo è da sempre attento non solo ai designer emergenti ma anche all'abbattimento degli stereotipi di genere nella moda. Questo suo debutto con un capo in lattice lascia ipotizzare un'influenza sui suoi look da parte della nuova fidanzata, Kylie Jenner, che ha da poco fondato proprio un brand, KHY, basato su modelli in latex e in pelle.

Il trench di Avellano

L'outfit, curato dallo stylist Ryan Hastings, è completato da altri capi super glamour come la tracksuit firmata Loewe a cui si abbina una canotta infilata nei pantaloni: tutto rigorosamente total black. Una svolta dark, quella di Timothée Chalamet, che sembra aver convinto anche i suoi fan, che l'hanno accolto con un bagno di folla all'arrivo in aeroporto.