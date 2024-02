Dov’è stato girato Dune 2: le location del film con Timothée Chalamet e Zendaya Esce il 28 febbraio l’atteso secondo capitolo di Dune, con la regia di Denis Villeneuve e che vede protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. Il film è famoso anche per le sue ambientazioni fantascientifiche: scopriamo dov’è stato girato Dune 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Timothée Chalamet in Dune 2

Dune 2 arriva nelle sale italiane mercoledì 28 febbraio 2024. Il sequel del film di Denis Villeneuve è uno dei più attesi della stagione cinematografica 2024. Timothée Chalamet e Zendaya sono i protagonisti della pellicola fantasy ambientata nel pianeta lontano chiamato Arrakis, detto Dune. Il primo capitolo si era concluso con Paul Atreides (Chalamet) che fugge nel deserto di Arrakis insieme alla madre Lady Jessica. Il giovane duca di Casa Atreides sarà presto impegnato in una guerra di vendetta contro gli Harkonnen, mentre intensifica il rapporto con Chani (Zendaya).

Timothée Chalamet e Zendaya alla prima londinese di Dune 2

Le location di Dune 2

Le riprese di Dune 2 si sono tenute tra luglio e dicembre 2022 in diversi paesi. Tra queste location troviamo la Norvegia, la Giordania, l'Arabia Saudita, l'Ungheria e l'Italia. Nei sei mesi di riprese la troupe guidata da Denis Villeneuve ha fatto tappa nel luglio 2022 in Veneto, dove sono state girate alcune scene del film con Chalamet e Zendaya.

Un momento di Dune 2

La scene di Dune 2 girate alla Tomba Brion

Alcuni luoghi di Arrakis, l'universo di Dune 2, sono stati riprodotti in Italia. Il regista, infatti, ha scelto il Veneto, per la precisione il comune di Altivole in provincia di Treviso, per alcune scene del sequel del suo colossal. Altivole è il comune di quasi 8mila abitanti in cui si trova la Tomba Brion, un complesso funebre che si trova nella frazione di San Vito. Il complesso funebre è stata una delle prime location delle riprese di Dune 2, visto che la troupe è arrivata in Italia agli inizio del luglio del 2022. Secondo alcune indiscrezioni, la Tomba Brion potrebbe essere il palazzo imperiale che vedremo nel sequel di Villeneuve. Ma qual è la storia di questo complesso funebre?

Memoriale Brion | Foto Fai Luca Chiaudano

La Tomba Brion, chiamata anche Memoriale Brion, è uno dei monumenti che fanno parte del Fondo Ambiente Italiano, il Fai. Si chiama così in onore di Giuseppe Brion, imprenditore locale, morto nel 1969. La moglie Onorina Tomasin-Brion decise di commissionare un complesso monumentale all'architetto di Venezia Carlo Scarpa: l'opera venne realizzata tra il 1970 e il 78, anno in cui l'architetto venne a mancare. Questo mausoleo divenne il simbolo dell'amore coniugale e anche Carlo Scarpa è sepolto nel memoriale. Lo stile austero e solenne del monumento lo rende perfetto per le ambientazioni fantascientifiche.

Gli interni della Tomba Brion

I luoghi della saga di Dune di Denis Villeneuve

Agli Origo Studios a Budapest, in Ungheria, sono stati girate alcune delle scene di Dune 2: questi prestigiosi studi sono stati utilizzati anche nel primo capitolo della saga di Villeneuve, per dare vita alle ambientazioni più futuristiche del mondo di Arrakis.

Gli Origo Studios a Budapest, in Ungheria

La penisola di Stadlandet, Norvegia

La penisola di Stadlandet si trova sulla costa occidentale della Norvegia. Famosa per i suoi paesaggi spettacolari, le scogliere e le spiagge, la località novergese è l'ambiente ideale per incarnare il pianeta Caladan. Storica roccaforte degli Atreides, qui vive e regna Leto Atreides (Oscar Isaac), con la moglie Jessica e il figlio Paul (Timothée Chalamet). Stadlandet è nota per le sue condizioni meteorologiche mutevoli e talvolta estreme a causa della sua posizione geografica, proprio di fronte all'Oceano Atlantico. Questa è stata l'ispirazione ideale per Denis Villeneuve al fine di creare le ambientazioni di Dune 2.

Stadlandet in Norvegia

Il deserto di Rub al-Khali, Arabia Saudita

Il deserto del Rub al-Khali è uno dei deserti più famosi ed estesi del mondo. Si trova principalmente in Arabia Saudita, ma si estende anche negli Emirati Arabi Uniti, in Oman e nello Yemen. Conosciuto per le sue impressionanti dune, copre un'area di circa 650.000 km², rendendolo uno dei più grandi deserti di sabbia continui al mondo. Una location perfetta per le riprese della saga di Dune, la cui trama ruota attorno al pianeta desertico Arrakis.

Il deserto di Rub al-Khali, Arabia Saudita

Il deserto del Wadi Rum, Giordania

Il deserto del Wadi Rum è uno dei luoghi simbolo della Giordania meridionale. Le sue vaste distese di sabbia rossa e i profondi canyon lo rendono perfetto per un film fantascientifico come Dune 2. Il deserto è chiamato anche "Valle della Luna", per il suo paesaggio lunare e la sua bellezza naturale unica. Molte delle scene ambientate su Arrakis, in particolare quelle che coinvolgono il popolo Fremen e la giovane Chani (Zendaya), sono state girate in questo deserto, che dal 2011 è Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Il deserto del Wadi Rum, Giordania