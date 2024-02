Anya Taylor-Joy eterea come una Madonna: l’angelico look bianco col velo sul capo Ieri sera a Londra si è tenuta la prima mondiale di Dune: Part Two. A sfilare a sorpresa sul red carpet è stata Anya Taylor-Joy, che ha incantato tutti con un etereo look bianco da “santa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 28 febbraio arriverà al cinema Dune: Part Two, l'attesissimo sequel del film con Timothée Chalamet e Zendaya. Ieri sera è stato presentato in anteprima mondiale al Leicester Square di Londra e per l'occasione il cast si è riunito per la tradizionale sfilata sul red carpet. La protagonista indiscussa dell'evento è stata Zendaya con il suo look da cyborg ma a farle concorrenza è arrivato un "ospite inatteso". Di chi si tratta? Di Anya Taylor-Joy, che con la sua apparizione a sorpresa ha confermato i rumors che parlavano di un personaggio da lei interpretato all'interno della saga.

Anya Taylor-Joy a sorpresa alla prima di Dune 2

Dopo il successo de La Regina di Scacchi e il ruolo in Mad Max: Fury Road, Anya Taylor-Joy ha confermato la sua presenza nel cast di Dune: Parte Due. Lo ha fatto apparendo a sorpresa alla World Premiere tenutasi ieri a Londra insieme a grandi nomi del calibro di Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh. Per l'occasione ha scelto un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato: sul red carpet ha sfilato in un etereo total white che l'ha trasformata in una Madonna in carne e ossa. Si tratterà di un riferimento al suo ruolo nel film? Al momento la questione è top secret, nessuna sa, infatti, quale sarà il personaggio che andrà a interpretare.

Anya Taylor-Joy con il velo alla prima di Dune 2

Il candido look di Anya Taylor-Joy

Per la prima londinese di Dune 2 Anya Taylor-Joy si è affidata all'eleganza di Dior, Maison che la veste da tempo e che questa volta ha firmato per lei un angelico outfit total white. Ha indossato un lungo abito con gonna plissettata e maxi scollatura caratterizzata semplicemente da due fasce sul décolleté, il tutto completato da un velo di tulle trasparente con cui ha coperto sia il capo che le spalle nude. Sandali col tacco a spillo candidi, gioielli di diamanti, chignon bon-ton e rossetto marcato bordeaux: l'attrice sembra essere una vera e propria santa ma con qualche tocco glamour che ha messo in risalto la sua bellezza algida.

Anya Taylor-Joy in Dior