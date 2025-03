video suggerito

Dov'è stato girato "Champagne-Peppino di Capri": tutte le location del film Rai Lunedì 24 marzo 2025 va in onda alle 21.30 su Rai 1 "Champagne-Peppino di Capri", il film tv dedicato agli inizi della carriera di Peppino di Capri: scopriamo dov'è stato girato.

A cura di Arianna Colzi

Francesco Del Gaudio è Peppino di Capri

Lunedì 24 marzo 2025 va in onda su Rai 1 Champagne-Peppino di Capri, un film tv che ripercorre la vita e i successi di Peppino di Capri, nome d'arte di Giuseppe Faiella. Il film racconta la vita di Peppino bambino, cresciuto tra Capri e Napoli, fino alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più. A interpretare il cantante è Francesco Del Gaudio, mentre a interpretarlo nella serie sono Alessandro Gervasi e Leonardo Catenacci. Scopriamo dov'è stato girato il film.

Le location di Champagne-Peppino di Capri

Le riprese si sono svolte per un mese, a ottobre 2024, in Campania, tra Capri e Napoli. Sull'isola di Capri si è girato proprio nella vera villa di proprietà del cantante, dov'è stata ricreata l'atmosfera autentica dagli anni Sessanta e Settanta. Sempre a Capri si è girato in piazza Umberto I, nota come la Piazzetta, luogo centrale dell'isola, dove turisti e residenti siedono ai tavoli dei bar godendosi l'atmosfera di Capri.

La troupe, poi, si è spostata fuori Napoli, soprattutto nelle ville a pochi passi dalla città come villa Livardi e villa Grauso. Nel capoluogo campano, poi, si è girato anche nella celebre Galleria Umberto I, dove sono state ricreate alcune esibizioni della band Peppino di Capri e i suoi Rockers. Queste scene sono state ricreate al Salone Margherita, un cafè-chantant aperto nel 1890 e ben presto simbolo della Belle Époque italiana, ha ospitato le scene della band di Peppino di Capri.

I cinque musicisti vengono notati da un dirigente della casa discografica Carisch che li convince a partire per Milano, dove incontrano Mario Cenci, discografico, che propone a Peppino il cambio di nome, rinominando così la formazione Peppino di Capri e i suoi Rockers.

